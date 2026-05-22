В Самарской области наградили призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года"

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года", ставший в прошлом году частью нацпроекта "Молодежь и дети", стал площадкой, где формируется современное сообщество педагогов системы СПО. В 2026 г. Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по количеству заявок. В отборочном этапе приняли участие почти 600 педагогов колледжей и техникумов.

Участников церемонии приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. Она отметила, что конкурс заметно изменился и стал важной частью профессиональной жизни системы СПО региона.

"В системе среднего профессионального образования сегодня действительно создается будущее страны. Сегодня все больше педагогов готовы заявлять о себе, делиться опытом и расти профессионально. Это показатель сильного профессионального сообщества и высокой внутренней ответственности перед студентами и своей профессией", — подчеркнула Ольга Лысикова.

Победителем регионального этапа конкурса стал мастер производственного обучения Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Евгения Золотухина Максим Рогов.

Осенью он представит Самарскую область на финале конкурса в Ямало-Ненецком автономном округе.

Для Максима Рогова конкурс стал не только профессиональным испытанием, но и подтверждением того, насколько важна командная поддержка в педагогической профессии. Победитель признался, что самым сложным этапом для него оказался открытый урок — самое емкое и ответственное задание конкурса, требующее серьезной подготовки и максимальной концентрации. "Невозможно добиться результата одному. Победа в конкурсных испытаниях — всегда командная работа, поддержка коллег и наставников", — поделился Максим Рогов.

Готовность поддержать победителя в подготовке к федеральному этапу выразили коллеги, которые ранее представляли Самарскую область на конкурсе. Призер 2025 г., преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Наталья Петрунина отметила, что независимо от направления подготовки участников объединяет главное — умение передавать знания и опыт студентам. По ее словам, особое внимание при подготовке к финалу необходимо уделять педагогическим кейсам и структуре конкурсного урока, поскольку именно эти элементы во многом определяют итоговый результат участника.

Одной из главных особенностей церемонии этого года стало участие работодателей. Впервые призеров и победителей конкурса награждали представители предприятий и организаций, которые являются надежными партнерами системы СПО Самарской области. В церемонии приняли участие ООО "Газпром трансгаз Самара", Банк ВТБ, ООО "Самарские коммунальные системы", Гидроавтоматика, интернет-студия "Вебровер", Самарский булочно-кондитерский комбинат и другие компании региона. Такой формат стал символом признания педагогического труда со стороны работодателей, которые напрямую заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов.

Региональный этап конкурса традиционно проводится министерством образования Самарской области совместно с Самарской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Как отметила заведующий отделом по работе с профессиональными образовательными учреждениями, по реализации молодежной политики Ирина Ивкина, профсоюз стоял у истоков создания конкурса и продолжает сопровождать педагогов на всех этапах их профессионального развития. Для преподавателей и мастеров производственного обучения регулярно организуют обучающие семинары, поддерживают их инициативы и создают условия для общественного признания труда работников системы СПО.

Организаторы Всероссийского конкурса "Мастер года" — Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Региональный оператор — Центр профессионального образования Самарской области.