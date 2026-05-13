Геннадий Котельников поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню медицинской сестры.

По традиции, торжества проходят в колледже имени Нины Ляпиной - одном из старейших учебных заведений региона (в следующем году ему исполнится 160 лет). За свою историю колледж подготовил более 50 тыс. специалистов среднего медицинского звена. Если в 1867 году первый набор составлял всего 15 человек, то сейчас колледж ежегодно принимает свыше тысячи студентов по шести направлениям подготовки: медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, фармацевты, лабораторные и зубные техники.

Геннадий Котельников уверен: без медицинской сестры невозможно оказание качественной медицинской помощи.

"Роль медицинской сестры чрезвычайно велика. В Самарской области трудятся 25 тыс. медицинских сестер. Это не только палатные медицинские сестры, они работают в стационарах, в операционных, в лабораториях. Без них оказание медицинской помощи просто невозможно. Без медсестры не провести операцию. На "скорой помощи" медицинская сестра оказывает помощь наравне с фельдшером, быстро и четко принимая решения. Эта профессия чрезвычайно важна и нужна. Наш колледж имени Нины Ляпиной ежегодно выпускает тысячу специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Благодаря высокопрофессиональному коллективу учреждения, две трети педагогов которого имеют высшую и первую квалификационные категории, наши выпускники получают качественное, современное образование. Хочу искренне поздравить с профессиональным праздником сотрудников колледжа, учащихся и всех представителей сообщества медицинских сестер региона. Спасибо за ваш труд!" - обратился к участникам мероприятия Геннадий Котельников.

"Мы гордимся тем, что наши медицинские образовательные учреждения выпускают высококвалифицированных специалистов, лучших из лучших. В Самарской области исторически сложилось тесное взаимодействие между образовательной системой и практическим здравоохранением. Эта синергия, охватывающая как среднее профессиональное, так и высшее медицинское образование, служит залогом устойчивости и прогрессивного развития нашей системы здравоохранения.

Не случайно именно вы стали обладателями значительного федерального гранта. Самарская область оказалась первым регионом, где будет реализован столь масштабный проект, позволяющий студентам и будущим выпускникам оттачивать практические навыки непосредственно в ведущих медицинских учреждениях региона.

Ваше будущее в надежных руках. Вам открываются широкие перспективы профессионального роста и развития, и, главное, у вас есть стремление и возможности для совершенствования системы практического здравоохранения и образования, воплощая лучшие достижения", - подчеркнул министр здравоохранения Андрей Орлов.

В торжественной обстановке гости и студенты колледжа возложили цветы к скульптурной композиции "Призвание", олицетворяющей преданность профессии и самоотверженное служение людям, и к мемориальной доске памяти Нины Ляпиной. В колледже бережно хранят историю - связанную как с профессиональной деятельностью, так и с героическим прошлым выпускников колледжа.

Имя Нины Дмитриевны Ляпиной колледж носит с 1967 года. Практически сразу после окончания учебы в медучилище, в июне 1941 года, она добровольцем ушла на фронт, была фельдшером в партизанском отряде легендарного Семена Ковпака. Погибла в 1942 году на украинской земле в ожесточенном бою за село Голубовка.

По инициативе медицинской общественности, при активном содействии Геннадия Котельникова, в год 80-летия Великой Победы памятная доска была установлена и на здании школы №70, где училась Нина Ляпина.

Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала, что накануне Дня Победы родственники Нины Ляпиной передали в музей учреждения ее фотографию, подписанную мамой девушки. "Такое доверие говорит о том, что нашу работу ценят. Желаю всем учащимся быть достойными памяти всех наших выпускников, которые с честью выполняют свой профессиональный долг", - отметила Надежда Ярочкина.

Слова поздравлений по случаю профессионального праздника в адрес студентов и преподавателей колледжа прозвучали от председателя Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероники Пятикоп и председателя областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяны Сивохиной.

Особо отличившимся медицинским сестрам лечебных учреждений и учащимся колледжа были вручены областные награды и награды Самарской губернской думы.