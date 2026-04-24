Геннадий Котельников: "Диктант Победы — это глубоко символичная акция, которая объединяет миллионы людей"

24 апреля Самарская губернская дума стала местом проведения Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В исторической акции приняли участие председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, сенатор РФ Марина Сидухина, заместитель председателя областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева, участники специальной военной операции — курсанты 1 и 2 потоков региональной программы "Школа Героев", члены общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе, активисты "Молодой Гвардии Единой России", студенты.

В 2026 году "Диктант Победы" проходит уже в восьмой раз. Эта международная историческая акция позволяет проверить знания о Великой Отечественной войне. В этом году её участниками стали около 3 млн россиян.

Самарская область всегда принимает активное участие в этой патриотической акции. В регионе зарегистрировано около 2 тыс. площадок для проведения тестирования, одна из которых — в Самарской губернской думе. Своё желание написать "Диктант Победы" высказали около 50 тыс. жителей региона.

Приветствуя участников акции, Геннадий Котельников подчеркнул: "Диктант Победы" — это глубоко символичная акция, которая объединяет миллионы людей, передавая память о подвиге наших предков от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Мы видим, как сегодня предпринимаются попытки переписать историю, очернить память наших героев. Именно поэтому проводить такие акции, как "Диктант Победы" сегодня особенно важно — это наш общий ответ тем, кто пытается исказить правду о нашей Великой Победе. Для нас, депутатов Самарской губернской думы, "Диктант Победы" стал доброй и значимой традицией. Ежегодно наш парламент становится площадкой для этой патриотической акции. Уверен, что сегодня каждый участник не только проверит свои знания, но и выразит гражданскую позицию, проявит уважение к победителям и глубокую благодарность за подаренный нам мир. Хранить историческую правду и бережно передавать ее молодому поколению — наш священный долг".

"Диктант Победы" — это не просто акция, это то событие, которое ещё и ещё раз призывает нас помнить, что историческая память жива и её нужно сохранять. И хотя аудитория участников акции каждый год меняется, неизменным остается желание жителей нашей страны сберечь и защитить эту историческую память", — выразила уверенность Марина Сидухина.

Екатерина Кузьмичева отметила: "Не страшно, если человек не знает ответы на какие-то вопросы. Уверена, что после участия в акции "Диктант Победы", он пойдет и прочитает о событиях Великой Отечественной войны. Я искренне рада, что участвует большое число молодежи, это проявление гражданственности, проявление уважения к памяти тех, кто много лет назад отстоял нашу Родину и памяти тех, кто сейчас защищает наше Отечество".

За 45 минут участникам тестирования нужно ответить на 25 вопросов. В этом году "Диктант Победы" посвящён 130-летию со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова. Часть заданий отражает события специальной военной операции.

Все участники диктанта смогли написать и "Письмо Герою" на специальном бланке, стилизованном под фронтовой треугольник. Письма передадут бойцам на передовую.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

