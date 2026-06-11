Ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области в ближайшие часы

В четверг, 11 июня, в течении 1–2 часов ожидается гроза с градом и шквалистым ветром до 18 м/с, предупреждает жителей региона МЧС.

Неблагоприятные явления сохранятся ночью, а также в течение дня пятницы, 12 июня.

Рекомендации: избегайте нахождения на улице без необходимости;не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и неустойчивыми конструкциями;проверяйте целостность линий электропередач в зоне видимости;при использовании газа проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах.