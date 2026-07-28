Патрулирование лесной охраны усилено в Самарской области

В понедельник, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел убернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о прохождении пожароопасного сезона. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, в связи с сохранением в регионе высоких температур, патрулирование лесной охраны усилено до 48 мобильных групп ежедневно, все лесопожарные станции находятся в боевой готовности.

Вячеслав Федорищев поручил правительству подготовить единый регламент работы всех служб, задействованных в обеспечении пожарной безопасности.

Напомним, в течение сезона в регионе ведутся работы по противопожарному обустройству лесов, важнейшей составляющей которых является создание и обновление минерализованных полос. Эти искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, очищенные от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы, служат надежным барьером на пути низовых пожаров.

Фото: Минприроды Самарской области

На конец июля работы по обновлению минполос на территории гослесфонда региона выполнены на 52% от плана текущего года. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые — в этом году выполняются работы по их устройству протяженностью порядка 165 км.

"Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона", — прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Такие работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в лесное хозяйство Самарской области поступило еще два таких трактора.

"Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара", — добавил Пенин.

Также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов в целях проведения работ по их защите, охране и воспроизводству.