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Экология Общество

Патрулирование лесной охраны усилено в Самарской области

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел убернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о прохождении пожароопасного сезона. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, в связи с сохранением в регионе высоких температур, патрулирование лесной охраны усилено до 48 мобильных групп ежедневно, все лесопожарные станции находятся в боевой готовности.

Фото: Минприроды Самарской области

Вячеслав Федорищев поручил правительству подготовить единый регламент работы всех служб, задействованных в обеспечении пожарной безопасности.

Напомним, в течение сезона в регионе ведутся работы по противопожарному обустройству лесов, важнейшей составляющей которых является создание и обновление минерализованных полос. Эти искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, очищенные от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы, служат надежным барьером на пути низовых пожаров.

Фото: Минприроды Самарской области

На конец июля работы по обновлению минполос на территории гослесфонда региона выполнены на 52% от плана текущего года. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые — в этом году выполняются работы по их устройству протяженностью порядка 165 км.

"Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона", — прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Такие работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в лесное хозяйство Самарской области поступило еще два таких трактора.

"Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара", — добавил Пенин.

Также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов в целях проведения работ по их защите, охране и воспроизводству.

Особый противопожарный режим продлится в Самарской области до 15 октября. В этот период разведение огня в лесах запрещено. Министерство природных ресурсов и экологии напоминает: за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 40 тыс. руб., а в случае ущерба — уголовная ответственность. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

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