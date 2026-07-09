В нацпарке "Самарская Лука" фиксируют сотни нарушений с мототехникой

Жители Заволжья отмечают участившиеся заезды квадроциклов по территории НП "Самарская Лука". По информации администрации национального парка, с начала года составлено 225 протоколов об административных правонарушениях, связанных с движением механизированного транспорта. Однако эти меры не останавливают желающих покататься по заповедным землям, а бизнес — от продажи соответствующих услуг.

В интернете в открытом доступе можно найти множество предложений о прокате квадроциклов и маршрутах, в том числе по территории НП "Самарская Лука". При этом согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях", движение и стоянка механизированных транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, квадроциклов) недопустимы на территории нацпарка, если такая деятельность не связана с функционированием ООПТ.

Жители населенных пунктов, входящих в границы "Самарской Луки", уже несколько лет наблюдают движение авто- и мототехники по природной территории. Заявления от граждан о нарушениях поступают и администрации национального парка.

"Дирекция НП разделяет обеспокоенность и считает проблему, требующей системного решения, поскольку неконтролируемое движение механизированных транспортных средств (далее — МТС) наносит прямой ущерб почвенному покрову, растительности и животного мира", — сообщили в "Самарской Луке".

В настоящее время на территории нацпарка действует один официальный маршрут для МТС — Жигулевск-Бахилово (протяженностью 5,5 км). Передвижение по нему допустимо только при официальном разрешении администрации "Самарской Луки". Любой выезд за границы населенных пунктов, движение по лесным тропам, бездорожью является нарушением режима охраны, пояснили в "Самарской Луке".

Между тем и частные лица, и известные турфирмы открыто предлагают маршруты на квадроциклах, например, от Ширяево до Гавриловой Поляны, до урочища "Чарокайка", горы Верблюд и т. д. С одной из местных турбаз, которая предлагает услуги прогулки на квадроциклах, была проведена беседа о недопустимости нарушения режима охраны. Однако мониторинг показал, что администрация турбазы продолжает рекламировать услугу проката квадроциклов вне установленных маршрутов.

Отметим, что проблема подобных нарушений на природных территориях повсеместна. Прокат квадроциклов и экскурсии на внедорожниках организуют также на памятники природы "Сокольи горы", "Гурьев овраг", "Новодевичьи оползневые террасы", "Рачейская тайга" и многие другие.

"Движение квадроциклов и любой техники с мотором по особо охраняемой природной территории — это варварство, — считает директор ООО "Исследовательская лаборатория природоохранной биологии "Экотон", кандидат биологических наук Алексей Паженков. — Во-первых, ООПТ создано не для досуговых мероприятий, а для сохранения биоразнообразия. Любая техника на природной территории создает серьезный фактор беспокойства, нарушается почвенный, растительный покров, страдает биоразнообразие, так как распугана фауна позвоночных и т. д.".

Снижается и рекреационная привлекательность самой природной территории. "Заезды на квадроциклах в разы превышают рекреационную емкость ООПТ: грубо говоря, проезд одного транспортного средства равносилен сотне прошедших через памятник природы людей. Езда на квадроциклах по природным местам — сомнительный и опасный для жизни отдых. Эта техника не для прогулок и развлечений", — уверен эксперт.

По его словам, действующее законодательство позволяет эффективно бороться с этой проблемой. По статье 8.39 КоАП РФ возможна конфискация орудия, с помощью которого было совершено правонарушение. "Сейчас нарушители максимум отделываются незначительными штрафами. Такое снисхождение не останавливает их. Необходимо более суровое наказание: хотя бы постановка транспортного средства на штрафстоянку", — считает Алексей Паженков.