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Экология Общество

После нереста — к работе: в Самарской области продолжают расчистку Сызранки и начинают очистку еще трех водоемов

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во второй половине июня в Самарской области, как и по всей стране, стартует активный сезон восстановления водоемов. Рыба завершает нерест, и теперь специалисты приступают к масштабным работам. В центре внимания этого года — продолжение расчистки русла реки Сызранки в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

Работы на реке Сызранке ведутся уже не первый год. Это продолжение большого проекта по оздоровлению нижнего течения реки. Ранее специалисты привели в порядок более 40 гектаров акватории на участке 1,8 км. Местные жители уже заметили перемены: исчезли бесконечные заросли, на реку вернулись лебеди и утки, рыбы стало больше. А спортсмены с водно-гребной базы теперь начинают тренировки прямо от пирса — здесь уникальная двухкилометровая "тихая" дистанция для гребного спорта.

"В прошлые годы мы уже проделали огромную работу, которая качественно изменила экологическое состояние Сызранки и подтвердила свою эффективность. Работу подрядчика продолжаем контролировать на всех этапах", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Сезон этого года — продолжение второго этапа расчистки, который рассчитан до 2027 года. Задача — очистить оставшиеся 33,7 гектаров акватории. Это улучшит условия проживания для 56,5 тысячи сызранцев.

Подрядчик хорошо знаком с объектом, знает его особенности. Ранее технике было не просто работать — на дне попадались автомобильные шины, арматура, трубы и даже старые спасательные вышки. Мусор убрали, а с илом работа продолжается. В прошлом году донных отложений извлечено почти на треть от общего запланированного объема, на 52% очистили акваторию от водной растительности. Арсенал техники позволяет работать бережно и эффективно. Например, земснаряд — главный "пылесос" для ила, который перекачивает его по пульпопроводу на расстояние до 1,5 км на карты намыва. Экскаватор-амфибия — незаменим для удаления растительности и работы на мелководье.

Еще один объект — пруд Школьный на реке Исаклинке, который находится в центре села. Здесь расположен спорткомплекс, два пляжа и набережная. Место любят и ценят 4,6 тысячи местных жителей.

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