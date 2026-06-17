Сызранский НПЗ стал победителем конкурса "ЭкоЛидер"

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру НК "Роснефть", стал победителем регионального конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Общественность". Победу предприятию принесли экологические проекты, волонтерские инициативы и многолетняя экологопросветительская работа.

Победа в конкурсе стала результатом системной экологической деятельности, которую предприятие ведет на протяжении многих лет. Наряду с реализацией производственных проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, на заводе большое внимание уделяют развитию экологического волонтерства, формированию ответственного отношения к природе среди сотрудников и поддержке природоохранных инициатив в регионе.

Одним из наиболее заметных направлений этой работы остается озеленение территорий. Несколько лет подряд сотрудники предприятия участвуют в восстановлении лесов и высадке деревьев в Сызрани и Сызранском районе. За это время волонтеры завода восстановили более 10 гектаров леса в Рачейском лесничестве Самарской области. Еще свыше тысячи деревьев появились на территориях больниц, учебных заведений и общественных пространств города. Только в 2025 году работники предприятия высадили более 3200 деревьев.

В числе экологических проектов завода — программа по восполнению водных биоресурсов. Ежегодно предприятие выпускает молодь рыбы в Саратовское водохранилище. В прошлом году в Волгу отправились более 11 тысяч мальков стерляди и 16,5 тысячи мальков сазана. За 15 лет реализации программы в водоемы региона выпущено более миллиона особей ценных и промысловых видов рыб.

А с 2023 года Сызранский НПЗ взял под охрану краснокнижного хищника — орлана-белохвоста. Самарская группа предприятий НК "Роснефть" и национальный парк "Самарская Лука" реализуют проект по изучению и сохранению популяции этой птицы. Благодаря поддержке предприятий орнитологам удалось зафиксировать не только пребывание редких птиц на территории нацпарка и обновление гнезд, но и успешное размножение, что свидетельствует о росте популяции орлана-белохвоста на территории нацпарка и успешной реализации грантовой программы нефтяников.

Важной частью экологической деятельности остается работа с подрастающим поколением. Более десяти лет предприятие реализует программы экологического просвещения для воспитанников детских садов и школьников. Для детей проводят тематические уроки, экологические конкурсы, фестивали и экскурсии, посвященные вопросам охраны окружающей среды и бережного отношения к природе.

В числе призеров конкурса также — самарский проектный институт "Роснефти", третий год подряд он получает награду в номинации "Экологическая организация". В институте работает специализированный экспертный центр, который занимается разработкой проектов, направленных на охрану окружающей среды и природопользования, консолидирует и тиражирует лучшие идеи и практики в сфере экологии.

Региональный конкурс "ЭкоЛидер" проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 2000 года. Его участниками становятся организации, муниципальные образования и жители региона, добившиеся значительных результатов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Конкурс направлен на распространение успешных экологических практик и формирование экологической культуры населения.