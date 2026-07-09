16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появилось три новых памятника природы В нацпарке "Самарская Лука" фиксируют сотни нарушений с мототехникой В минприроды Самарской области обсудили развитие памятника природы "Подвальские террасы" Жители Шигонского района выступили против бизнеса на "Подвальских террасах" В Самаре действуют две станции приема жидких бытовых отходов

Экология Общество

В Самарской области появилось три новых памятника природы

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области образованы три новые особо охраняемые природные территории: "Майтуга" в Безенчукском районе, "Овраг Куркульный" в Камышлинском районе и "Оползневые террасы у с. Новодевичье" в Шигонском районе. Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 8 июля.

Оползневые террасы у с. Новодевичье Оползневые террасы у с. Новодевичье
Фото: https://vk.com/oopt.pro.samara

Оползневые террасы у с. Новодевичье — уязвимая природная территория, сложенная из легко разрушаемых пород. Сейчас она испытывает большой рекреационный пресс: оползневые террасы посещают многочисленные группы — до 600 человек одновременно. Статус памятника природы поможет защитить очаг биоразнообразия.

За многие годы наблюдений здесь обнаружены места обитания 38 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области: перистые ковыли, два вида копеечников, три вида астрагалов, курчавка кустарниковая, кизильник черноплодный, жук-олень, дыбка степная, орлан белохвост, скопа, филин и многие другие.

Самый крупный памятник природы из вновь образованных — "Майтуга" (название происходит от нарицательного названия заболоченной балки или блюдцеобразного понижения). Его площадь составляет более 5,4 тыс. гектара. Одновременно является ключевой орнитологической территорией, где сотни пернатых весной и осенью останавливаются на пролетном пути. На Майтуге обитают cтрекоза-зеленушка, коромысло синее, водяной уж, гадюка обыкновенная, большая белая цапля, лебедь-шипун, орлан-белохвост, малая крачка — все краснокнижные виды. Вместе с тем на территории регулярно случаются пожары, ведется охота и выпас скота.

Овраг Куркульный площадью 254 га является местом произрастания редких степных растений.

Вместе с новыми территориями статус ООПТ имеет 214 памятников, еще несколько десятков остаются перспективными памятниками природы. Из них три территории предлагается сделать природными парками: Задельнинская пойма (Ставропольский район), Рачейка (Сызранский район) и Муранский бор (Шигонский район), а также 13 — комплексными заказниками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2