В Самарской области появилось три новых памятника природы

В Самарской области образованы три новые особо охраняемые природные территории: "Майтуга" в Безенчукском районе, "Овраг Куркульный" в Камышлинском районе и "Оползневые террасы у с. Новодевичье" в Шигонском районе. Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 8 июля.

Оползневые террасы у с. Новодевичье — уязвимая природная территория, сложенная из легко разрушаемых пород. Сейчас она испытывает большой рекреационный пресс: оползневые террасы посещают многочисленные группы — до 600 человек одновременно. Статус памятника природы поможет защитить очаг биоразнообразия.

За многие годы наблюдений здесь обнаружены места обитания 38 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области: перистые ковыли, два вида копеечников, три вида астрагалов, курчавка кустарниковая, кизильник черноплодный, жук-олень, дыбка степная, орлан белохвост, скопа, филин и многие другие.

Самый крупный памятник природы из вновь образованных — "Майтуга" (название происходит от нарицательного названия заболоченной балки или блюдцеобразного понижения). Его площадь составляет более 5,4 тыс. гектара. Одновременно является ключевой орнитологической территорией, где сотни пернатых весной и осенью останавливаются на пролетном пути. На Майтуге обитают cтрекоза-зеленушка, коромысло синее, водяной уж, гадюка обыкновенная, большая белая цапля, лебедь-шипун, орлан-белохвост, малая крачка — все краснокнижные виды. Вместе с тем на территории регулярно случаются пожары, ведется охота и выпас скота.

Овраг Куркульный площадью 254 га является местом произрастания редких степных растений.

Вместе с новыми территориями статус ООПТ имеет 214 памятников, еще несколько десятков остаются перспективными памятниками природы. Из них три территории предлагается сделать природными парками: Задельнинская пойма (Ставропольский район), Рачейка (Сызранский район) и Муранский бор (Шигонский район), а также 13 — комплексными заказниками.