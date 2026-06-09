"Газпром трансгаз Самара" награждён за внедрение современных технологий в природоохранной сфере

По итогам ежегодного регионального конкурса "ЭкоЛидер" ООО "Газпром трансгаз Самара" стало обладателем четырех призовых мест. Общество награждено дипломом второй степени в номинации "Промышленный гигант", филиалы предприятия Сергиевское и Сызранское ЛПУМГ — дипломами первой и третьей степени в номинации "Предприятие" и корпоративная газета "Единство" — дипломом третьей степени в номинации "Средства массовой информации".

На торжественной церемонии награждения, которая состоялась в День эколога, министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов отметил, что при подведении итогов большое внимание уделялось использованию в природоохранной деятельности современных технологий. "Газпром трансгаз Самара" применяет их в том числе для экономии природного газа.

Ее объем — один из важных показателей при оценке эффективности работы предприятия. В 2025 году реализовано 17 мероприятий, благодаря которым удалось сберечь свыше 39 млн куб. м голубого топлива.

Была отмечена и социальная деятельность предприятия в сфере сохранения и восстановления природных ресурсов, участие работников в экологических субботниках и волонтерских проектах. В первую очередь это акции по посадке леса: "Зеленая Весна", "Сад памяти", "Сохраним лес". В общей сложности за минувший год работники "Газпром трансгаз Самара" высадили свыше 35 тыс. саженцев деревьев разных пород, внеся таким образом свой вклад в развитие региона. В 2025 году Самарская область вошла в число субъектов РФ — лидеров по лесовосстановлению.