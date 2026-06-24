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Экология Общество

Жители Самарской области превратили отходы в доход: на сдаче вторсырья заработано свыше 20 млн рублей

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подведены промежуточные итоги работы сети "Экопунктов". По данным минприроды Самарской области за 9 месяцев жители сдали 888 тонн вторсырья и получили свыше 20 миллионов рублей.

Фото: Минприроды Самарской области

Проект, реализуемый при поддержке Министерства природных ресурсов и компании "Акрон Скраб Самара", способствует достижению целей нацпроекта "Экологическое благополучие".

Экопункты принимают пластик, макулатуру, стекло, шины, бамперы, бытовую и оргтехнику, одежду, черные и цветные металлы, а за сданное сырье жители получают денежное вознаграждение.

Все собранное отправляется на переработку: шины превращаются в дизельное топливо и резиновую крошку, а одежда — в утеплители и мебельные набивки.

С октября 2025 г. в рамках сотрудничества минприроды и "Акрон Скраб Самара" в регионе открыто уже 5 пунктов приема вторсырья — четыре в Самаре и один в Новокуйбышевске.

В планах расширение сети, уже поданы заявки на два новых участка в Самаре.

Адреса действующих "Экопунктов":

Самара, ул. 22 Партсъезда, 1Г;

Самара, п. Красная Глинка (возле дома 15);

Самара, ул. Грозненская, 10;

Самара, ул. Ставропольская / ул. Пугачевская;

Новокуйбышевск, 106 км, пересечение ул. Молодогвардейской, Осипенко и Садовой.

 

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