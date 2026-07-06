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Экология Общество

В Камышлинском районе восстановили свыше 1000 км противопожарных полос

КАМЫШЛА.6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Камышлинском районе Самарской области Свыше 1000 км минерализованных полос обновили в соответствии с целями национального проекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в районной администрации.

Для создания минполос специалисты с помощью плуга перемешивают лесную подстилку, траву и торф с минеральным слоем почвы, очищая землю от всего, что может гореть. Со временем ветер заносит подстилку листвой и хвоей, а дожди размывают грунт, сводя защитные свойства к нулю. Именно поэтому со временем полосы требуют обновления.

"Люди у нас опытные, работают не первый год, знают каждый метр вверенной территории. При обновлении минполос, главное — успеть до наступления устойчивой жаркой погоды, когда класс пожарной опасности резко идет вверх. Призываем местных жителей и грибников быть осторожнее с огнем, ведь как бы мы ни старались, человеческая беспечность часто перечеркивает все усилия", — отмечает врио лесничего Камышлинского управления "Самаралеса" Андрей Макаров.

Нацпроект "Экологическое благополучие" заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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