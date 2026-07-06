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Общество

На грузовой переправе через Волгу назначены дополнительные рейсы

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 и 8 июля на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) - с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

Во вторник, 7 июля, отправление из с. Рождествено в 19:00.

В среду, 8 июля, отправление из Самары в 11:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно здесь

А также на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.

Гид потребителя

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