На грузовой переправе через Волгу назначены дополнительные рейсы

7 и 8 июля на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) - с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

Во вторник, 7 июля, отправление из с. Рождествено в 19:00.

В среду, 8 июля, отправление из Самары в 11:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно здесь.

А также на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.