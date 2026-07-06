Самарская область стала лидером Всероссийского фестиваля "Земля открытий"

Самарская область вновь подтвердила статус одного из лидеров страны в сфере создания качественного медиаконтента. По итогам Всероссийского фестиваля геобрендов "Земля открытий" регион занял первое место в рейтинге субъектов РФ, а творческий коллектив ГТРК "Самара" получил специальные награды за создание фильмов, рассказывающих о людях, истории и достижениях Самарской области.

В этом году на фестиваль поступило 342 видеопроекта из 58 регионов России. Самарская область представила 32 работы — больше, чем Москва и Санкт-Петербург. По итогам оценки количества заявок и завоеванных наград губерния стала лидером федерального рейтинга, получив 22 диплома в различных номинациях.

Кроме того, Самарская область признана лидером в формировании видеоистории территории и создании коллекции уникальных документальных фильмов. За значительный вклад в развитие геобренда региона символ фестиваля "Земля открытий" был вручен министру туризма Самарской области Екатерине Матвеевой.

Особый вклад в общий успех региона внесла ГТРК "Самара". Творческий коллектив телерадиокомпании удостоен специального диплома фестиваля за лучшие фильмы в номинации "Своих не бросаем". Высокую оценку жюри получили проекты "Пассакалия для Ивана", "Пограничники. Своя земля", "Поставят на крыло" и "Все мы — Россия!".

Еще одной значимой наградой отмечена директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. Ей вручен диплом "За вклад в формирование геобренда Самарской области", которым отмечены многолетняя работа по созданию социально значимых медиапроектов и продвижению региона на федеральном уровне.

"Формирование и популяризация бренда Самарской области — одна из важнейших миссий нашей телерадиокомпании, — отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. — На протяжении многих лет мы создаем проекты, которые рассказывают о людях, истории, достижениях и уникальном характере нашего региона. Для нас особенно ценно, что эта работа получила столь высокую оценку профессионального сообщества. Совсем недавно мы провели II Всероссийский медиаконкурс "Русский космос", объединивший 80 регионов страны, а сегодня фестиваль "Земля открытий" вновь подтвердил: истории Самарской области находят отклик далеко за ее пределами. Это вдохновляет нас продолжать создавать проекты, которыми гордится регион и вся Россия".

Финал Всероссийского фестиваля геобрендов "Земля открытий" состоялся в студии ГТРК "Самара". Участников и гостей приветствовал заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Победа Самарской области на фестивале стала еще одним подтверждением того, что регион сегодня является одним из центров создания современного документального и телевизионного контента, а проекты ГТРК "Самара" продолжают успешно представлять губернию на всероссийском уровне, рассказывая о людях, традициях и достижениях родного края.