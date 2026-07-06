Самарская область стала лидером Всероссийского фестиваля "Земля открытий"

Самарская область вновь подтвердила статус одного из лидеров страны в сфере создания качественного медиаконтента. По итогам Всероссийского фестиваля геобрендов "Земля открытий" регион занял первое место в рейтинге субъектов РФ, а творческий коллектив ГТРК "Самара" получил специальные награды за создание фильмов, рассказывающих о людях, истории и достижениях Самарской области.
В этом году на фестиваль поступило 342 видеопроекта из 58 регионов России. Самарская область представила 32 работы — больше, чем Москва и Санкт-Петербург. По итогам оценки количества заявок и завоеванных наград губерния стала лидером федерального рейтинга, получив 22 диплома в различных номинациях.
Кроме того, Самарская область признана лидером в формировании видеоистории территории и создании коллекции уникальных документальных фильмов. За значительный вклад в развитие геобренда региона символ фестиваля "Земля открытий" был вручен министру туризма Самарской области Екатерине Матвеевой.
Особый вклад в общий успех региона внесла ГТРК "Самара". Творческий коллектив телерадиокомпании удостоен специального диплома фестиваля за лучшие фильмы в номинации "Своих не бросаем". Высокую оценку жюри получили проекты "Пассакалия для Ивана", "Пограничники. Своя земля", "Поставят на крыло" и "Все мы — Россия!".
Еще одной значимой наградой отмечена директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. Ей вручен диплом "За вклад в формирование геобренда Самарской области", которым отмечены многолетняя работа по созданию социально значимых медиапроектов и продвижению региона на федеральном уровне.
"Формирование и популяризация бренда Самарской области — одна из важнейших миссий нашей телерадиокомпании, — отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. — На протяжении многих лет мы создаем проекты, которые рассказывают о людях, истории, достижениях и уникальном характере нашего региона. Для нас особенно ценно, что эта работа получила столь высокую оценку профессионального сообщества. Совсем недавно мы провели II Всероссийский медиаконкурс "Русский космос", объединивший 80 регионов страны, а сегодня фестиваль "Земля открытий" вновь подтвердил: истории Самарской области находят отклик далеко за ее пределами. Это вдохновляет нас продолжать создавать проекты, которыми гордится регион и вся Россия".
Финал Всероссийского фестиваля геобрендов "Земля открытий" состоялся в студии ГТРК "Самара". Участников и гостей приветствовал заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
Победа Самарской области на фестивале стала еще одним подтверждением того, что регион сегодня является одним из центров создания современного документального и телевизионного контента, а проекты ГТРК "Самара" продолжают успешно представлять губернию на всероссийском уровне, рассказывая о людях, традициях и достижениях родного края.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги