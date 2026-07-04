В ближайшие часы в регионе ожидается гроза

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра, порывы 15-20 м/с, сообщает РСЧС Самарской области.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!", — говорится в сообщении.