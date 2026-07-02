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Общество

Ветеран СВО из Самарской области стал призером чемпионата по профмастерству "Абилимпикс" в Казани

КАЗАНЬ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Всего его посетило свыше 2 тыс. человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта, в том числе из Самарской области.

Фото: Центр развития движения Абилимпикс

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в этот раз участниками, экспертами и наставниками Чемпионата стали порядка 1000 человек со всей России — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне.

"Абилимпикс" эффективно помогает нашим ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом "Профессионалы", финалы которого пройдут в Калуге и Санкт-Петербурге, и Чемпионатом высоких технологий, финал которого состоится в Великом Новгороде. Он реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и позволяет строить доступную среду, раскрывать таланты и находить работодателей. Все это поможет вам занять достойное место в авангарде российской экономики. Вы подлинная элита России — это недавно на съезде партии "Единая Россия" сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. По его поручению мы должны сделать все, чтобы вы могли реализовать свои возможности", — заявил вице-премьер.

О социальной значимости проекта и его результатах рассказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева: "Для многих защитников чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству. По итогам прошлого года более восьмидесяти пяти процентов участников нашли работу, что подтверждает практическую значимость инициативы. Уверена, что герои, приехавшие на турнир в этом году, смогут развить полученные умения и вернуться к активной жизни".

Фото: Центр развития движения Абилимпикс

11 ветеранов из Самарской области соревновались в 9 компетенциях: слесарь санитарно-технических систем, инструктор по оказанию первой помощи, разработка и сборка БПЛА, предпринимательство, инструктор по адаптивной физической культуре, слесарное дело, мастер по приготовлению пиццы, мебельщик, техник-протезист.

Сила духа и мастерство рук привели ветерана СВО из Самарской области на пьедестал почета. Ветеран СВО Александр Тарабаров блестяще проявил себя в компетенции "Мебельщик". Его конкурсная работа — изящная и технически безупречная тумба стала настоящим свидетелем таланта и трудолюбия мастера.
Высокую награду герою вручили первые лица: глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Но это не первое триумфальное выступление Александра: ранее он уже побеждал на чемпионате в компетенции по "Столярному делу", став победителем в этой компетенции. Александр подтвердил, что ювелирная точность обработки дерева — его истинное призвание, вызывающее восхищение у самых строгих экспертов.

"Для меня эта победа стала проверкой того, что боевой опыт — это характер. Я вложил в свое дело всю свою аккуратность и выдержку. Желаю всем будущим участникам не бояться пробовать и смело идти вперед!", — прокомментировал Александр.

Александр Тарабаров проживает в Жигулевске. Награжден медалями: "За Отвагу", "Участнику СВО", медалью Жукова. Участвовал в соревнованиях по кибатлетике в Москве, завоевал второе место в волейболе сидя и армрестлинге на "Кубке Защитников Отечества СО". Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" оказал Александру необходимые меры поддержки: от выплат при установлении инвалидности и организации курса медицинской реабилитации до содействия в благоустройстве жилья и приобретения специализированного оборудования для участия в чемпионате "Абилимпикс". И сегодня частник снова доказывает, что нет преград на пути к успеху!

"Участники чемпионата — наш главный пример для молодежи. Своей стойкостью и мастерством они доказывают: дух не сломить, а таланту нет границ. И пусть эти дни запомнятся вам не только победами, но и чувством настоящего боевого братства", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

Фото: Центр развития движения Абилимпикс

Параллельно с соревнованиями состоялись мероприятия деловой программы, которую 27 июня открыло пленарное заседание "От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью". Участники обсудили вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступности среднего профессионального и высшего образования, профессиональной адаптации и новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью.

Для участников и экспертов чемпионата была предусмотрена культурная программа, которая включала в себя организованные экскурсии, посещение театров и музеев Республики Татарстан.
В мероприятия спортивной программы были включены ежедневные активности: утренняя зарядка, тренировки в зале, плавание в бассейне "Буревестник", турниры по шахматам, нардам, настольному теннису и многое другое.

Консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, получения профессионального образования, реабилитации и трудоустройства были организованы в рамках выставочной программы чемпионата.

Организаторы чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции — Минпросвещения России, правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан. Партнер деловой программы — Российское общество "Знание".
Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

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