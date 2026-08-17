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ЖКХ и благоустройство Общество

В Камышлинском районе Самарской области в 2026 году появится парк "Аленький цветочек"

КАМЫШЛА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Неклюдово Камышлинского района в 2026 году появится парк "Аленький цветочек" — туристически привлекательное общественное пространство, которое объединит сказку, историю и современный комфорт.

Фото: министерство туризма Самарской области

Проект уже вошел в активную фазу реализации. Ход работ проверила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева совместно с главой администрации Айдаром Зариповым и представителями подрядной организации.

Парк разместится на территории исторической усадьбы, связанной с родом Аксаковых. Концепция сочетает элементы сказочной тематики и исторической экспозиции. Территория будет адаптирована для проведения локальных культурных и общественных мероприятий.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и планируются к завершению осенью 2026 года. Парк войдет в новый межрегиональный туристический маршрут и станет дополнительной точкой притяжения для гостей и жителей региона. Проект парка "Аленький цветочек" — победитель регионального отбора проектов по развитию общественных туристических пространств и является примером системной работы по раскрытию туристического потенциала малых населенных пунктов Самарской области.

"Наша задача — создать место, которое органично соединит культурное наследие усадьбы и комфортную среду для отдыха и мероприятий. Это важный шаг для укрепления туристического потенциала малых населенных пунктов Самарской области", — отметила министр Екатерина Матвеева.

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