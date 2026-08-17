В Камышлинском районе Самарской области в 2026 году появится парк "Аленький цветочек"

В селе Неклюдово Камышлинского района в 2026 году появится парк "Аленький цветочек" — туристически привлекательное общественное пространство, которое объединит сказку, историю и современный комфорт.
Проект уже вошел в активную фазу реализации. Ход работ проверила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева совместно с главой администрации Айдаром Зариповым и представителями подрядной организации.
Парк разместится на территории исторической усадьбы, связанной с родом Аксаковых. Концепция сочетает элементы сказочной тематики и исторической экспозиции. Территория будет адаптирована для проведения локальных культурных и общественных мероприятий.
Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и планируются к завершению осенью 2026 года. Парк войдет в новый межрегиональный туристический маршрут и станет дополнительной точкой притяжения для гостей и жителей региона. Проект парка "Аленький цветочек" — победитель регионального отбора проектов по развитию общественных туристических пространств и является примером системной работы по раскрытию туристического потенциала малых населенных пунктов Самарской области.
"Наша задача — создать место, которое органично соединит культурное наследие усадьбы и комфортную среду для отдыха и мероприятий. Это важный шаг для укрепления туристического потенциала малых населенных пунктов Самарской области", — отметила министр Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.