Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

Российские пользователи становятся более требовательными к скорости передачи данных. С начала лета на 10% выросло число подключений технологии, ускоряющей интернет-соединение и обеспечивающей стабильную работу сети даже при пиковых нагрузках, что особенно актуально летом в период активного отдыха и путешествий. О тренде сообщили аналитики МегаФона.
Анализ устройств в сети оператора показывает, что основным драйвером этого роста стали смартфоны Samsung и Xiaomi: именно их владельцы активнее других подключают сервис "5G режим". На устройства этих вендоров приходится более 50% от всех подключений. В топ-10 самых популярных вошли как флагманы, так и бюджетные модели. Безусловным лидером стал Samsung Galaxy S23 Ultra, за ним следуют Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi Note 12. Среди флагманов также востребованы Samsung Galaxy S24 Ultra и S22 Ultra, а в сегменте массового рынка лидируют серии Galaxy A (A32, A54/A55) и Redmi Note (10S, 12, 13).
Наиболее активный запрос на быстрый интернет у жителей Москвы и Московской области. Здесь абоненты чаще используют мобильную сеть для работы, навигации, стриминга и других цифровых сервисов, где требуется стабильность соединения и быстрый отклик.
Вместе с тем, в регионах этим летом фиксируется всплеск интереса к "5G режиму". Республика Мордовия и Ненецкий автономный округ показали самый высокий процент прироста — 73% и 59% соответственно. В пятерку лидеров по темпам роста также вошли Новгородская область с показателем +47%, Карелия (+43%) и Самарская область (+52%).
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово