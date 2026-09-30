T2 упростил процесс саморегистрации SIM-карты в мобильном приложении

Т2, российский оператор мобильной связи, исключил лишние шаги при самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении. Теперь для подписания договора клиентам не нужно устанавливать специальные сервисы — все действия с документом, включая выпуск подписи, проходят в "Госуслугах". Это позволило сократить количество шагов и сделать процесс подключения удобнее для абонентов.
Т2 стал первым оператором на российском рынке, который реализовал бесшовный сценарий саморегистрации SIM-карты. Клиент проходит весь процесс в мобильном приложении Т2, а подписание договора происходит через "Госуслуги" — без установки отдельных сервисов. Раньше для завершения процедуры требовалось дополнительно скачивать и настраивать "Госключ", что удлиняло путь клиента и требовало лишних временных затрат. Теперь все этапы подключения проходят в привычном интерфейсе оператора, а выпуск подписи и подписание договора происходят в "Госуслугах" — приложение, которое уже есть у большинства пользователей.
Изменение встроено в общий подход Т2 по упрощению клиентских путей. Оператор последовательно оптимизирует цифровые сервисы, чтобы рутинные процессы вроде подключения связи занимали минимум времени и усилий.
Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации сервисов Т2:
"Качество цифрового сервиса выстраивается из множества небольших решений, которые клиент даже не замечает. Именно такие решения формируют впечатление от сервиса. Мы в Т2 последовательно убираем все, что усложняет путь пользователя: лишние приложения, переходы, и считаем каждый клик. Если сценарий вызывает трудность или пользователю нужно сделать много действий, мы его пересобираем и упрощаем. В сумме это формирует тот опыт, за который клиенты нас ценят".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:
"Отношение клиента к сервису мобильного оператора начинается с момента подключения. Поэтому очень важно, чтобы уже на этом шаге абонент увидел интуитивно понятную систему, которая не требует от него дополнительных действий и усилий. Т2 видит смысл автоматизации в том, чтобы совершенствовать пользовательский опыт наряду с техническими процессами внутри компании".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово