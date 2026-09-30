В рамках акции "Цирк детям села" "Мексиканцы в России" приехали в Борское

В рамках акции "Цирк детям села" компании "Росгосцирк" артисты программы "Мексиканцы в России" и воспитанники детского образцового циркового коллектива "Арлекино" приехали в село Борское Самарской области.

Более 500 юных зрителей собрались, чтобы на один день превратить обычный день в настоящий цирковой праздник. Яркие костюмы, музыка, трюки, смех и, конечно, громкие аплодисменты.

А сегодня дети из отдаленных сел Самарской области побывали в Самарском цирке на открытой репетиции, где артисты программы "Мексиканцы в России" показывали свои номера, знакомили маленьких зрителей со своими пушистыми и морскими подопечными. Иностранный дрессировщик Хуан Карлос Брешани показал зрителям настоящее искусство взаимодействия человека и животных, где каждый трюк построен на взаимопонимании, опыте и высочайшем профессионализме. Глебова Анна удивила зрителей номером "Воздушное кольцо", а дрессировщик Валерий Чугунов познакомил зрителей с обворожительными морскими котиками. Все праздничное мероприятие зрителей веселил клоун Алексей Бобылев.

Праздник удался. Все зрители получили массу позитива и благодарили артистов за такую прекрасную встречу.