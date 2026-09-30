В рамках акции "Цирк детям села" "Мексиканцы в России" приехали в Борское

В рамках акции "Цирк детям села" компании "Росгосцирк" артисты программы "Мексиканцы в России" и воспитанники детского образцового циркового коллектива "Арлекино" приехали в село Борское Самарской области.
Более 500 юных зрителей собрались, чтобы на один день превратить обычный день в настоящий цирковой праздник. Яркие костюмы, музыка, трюки, смех и, конечно, громкие аплодисменты.
А сегодня дети из отдаленных сел Самарской области побывали в Самарском цирке на открытой репетиции, где артисты программы "Мексиканцы в России" показывали свои номера, знакомили маленьких зрителей со своими пушистыми и морскими подопечными. Иностранный дрессировщик Хуан Карлос Брешани показал зрителям настоящее искусство взаимодействия человека и животных, где каждый трюк построен на взаимопонимании, опыте и высочайшем профессионализме. Глебова Анна удивила зрителей номером "Воздушное кольцо", а дрессировщик Валерий Чугунов познакомил зрителей с обворожительными морскими котиками. Все праздничное мероприятие зрителей веселил клоун Алексей Бобылев.
Праздник удался. Все зрители получили массу позитива и благодарили артистов за такую прекрасную встречу.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.