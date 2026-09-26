В Самаре открылась выставка "Ближний круг": скульптор Юрий Ткаченко представил работы своей семьи

В галерее "Новое пространство" открылась выставка "Ближний круг", объединившая скульптуру, живопись и объекты пензенского художника и скульптора Юрия Ткаченко, его супруги Валентины Дусавицкой, младшего сына Глеба Ткаченко и его жены Стеффи Педерсен.

Самаре творчество Юрия и Глеба Ткаченко уже знакомо: они создали монументальную композицию "Крылья Родины" у стадиона "Солидарность Самара Арена".

фото: Валерия Егорова

Идея выставки появилась около полутора лет назад, когда команда галереи начала обсуждать персональную экспозицию Юрия Ткаченко. Постепенно замысел изменился: вместо выставки одного автора решили показать работы всей семьи. В результате в одном пространстве встретились разные художественные языки и индивидуальные взгляды, объединенные общими темами.

"Самые главные люди, которые всю жизнь поддерживают, — это наша семья. А Юрию так повезло, что все те, кто рядом с ним, тоже являются творцами", — рассказал на открытии руководитель галереи Дмитрий Вырыпаев.

Название "Ближний круг" отсылает не только к семейным связям. Круг — один из древнейших символов, связанный с солнцем, луной, временем и представлением о непрерывности жизни. В названии выставки он становится образом близости — пространства, в котором люди влияют друг на друга, сохраняя при этом собственную индивидуальность.

У каждого участника экспозиции — свой набор образов и смыслов. При этом, как отмечает Юрий Ткаченко, внимательный зритель может заметить переклички между работами: общие темы, взаимные влияния и разные попытки ответить на вопрос о месте человека в мире.

"На формирование каждого художника влияет как его собственный мир, так и ближний круг. И это влияние взаимно. Каждый автор, в свою очередь, способствует формированию и развитию ближнего круга, привнося свою особую мелодию в общую симфонию", — говорит Юрий Ткаченко.

фото: Валерия Егорова

Сам скульптор занимается искусством более 50 лет. В своих работах он стремится передать не только внешнюю форму, но и то, что за ней стоит, — настроение, внутреннее состояние, трудноуловимые ощущения.

"Я люблю работать не напрямую, не просто с фигурой, не просто с лицом. Мне интересно то, что мы не видим, но иногда ощущаем: нам комфортно или нет. Даже в фигуративных работах я стараюсь не только сделать форму, но и наполнить ее чем-то еще", — рассказал художник на открытии.

Отдельное значение для скульптора имеет пространство, в котором представлена работа. По его словам, скульптура существует не сама по себе: важно, как она взаимодействует с окружающей средой. Ткаченко отметил, что в галерее удалось найти решение для сложной экспозиционной задачи — объекты получили возможность "дышать" и гармонично сосуществовать друг с другом.

Семейная выставка стала для авторов способом поделиться не только произведениями, но и собственным взглядом на мир. При этом "Ближний круг" не предлагает зрителю единственного прочтения: каждый может выстроить собственные связи между работами, заметить сходства и различия, найти близкие ему образы.

"Ближний круг" предлагает взглянуть на творчество семьи Ткаченко не как на собрание отдельных работ, а как на диалог авторов, которых связывают общая жизнь и взаимное влияние. При этом у каждого участника выставки остается собственный художественный голос. Увидеть экспозицию можно в галерее "Новое пространство" с 25 сентября по 25 октября.