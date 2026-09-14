Музей Рязанова анонсировал запуск открытого семинара "Читать "Кино" Делеза"

В сентябре музей Эльдара Рязанова запускает открытый семинар "Читать "Кино" Делеза" (16+). Курировать проект и проводить встречи будет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Масштабный двухтомный труд французского философа Жиля Делеза "Кино" (16+) вышел в середине 80-х годов ХХ века и сразу вызвал череду противоречивый реакций. Воодушевление и недоумение, восхищение и скепсис, желание развивать интуиции о кино Делеза или вообще изгнать его имя из киноведения. Сегодня время все расставило на свои места. Книга "Кино" считается общепризнанной классикой среди самых важных текстов о кино, а зрители и исследователи в какой-то мере усвоили новые понятия, иную логику, другой взгляд.
Участникам семинара предстоит погрузиться в медленное чтение текста Делеза (на каждой встрече будет обсуждаться небольшой фрагмент, от 2 до 5 страниц). Занятия будут сопровождаться комментариями Олега Горяинова, просмотром эпизодов из фильмов, которые разбираются в книге, а также живым диалогом, расширяющим представление о кино и его возможностях. Семинар рекомендуется посещать регулярно, но возможно и присутствие на отдельных встречах (каждая будет посвящена конкретной теме).
Первая встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" пройдет в четверг, 17 сентября, в 19:00. Тема — "Философия кино — это не больно: зачем сегодня читать текст, который изменил исследования о кино?" (16+).
Участники прочитают и обсудят два первых раздела из первой главы книги. Предметом диалога станут особенности подхода к кино со стороны философов и причины, по которым Делез обращается к Анри Бергсону как первому в истории мысли философу кино. В частности, речь пойдет о том, как мыслители предвосхитили рождение кино с помощью странных и экстравагантных философских понятий. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 19 сентября, в 12:00 состоится детская пешеходная экскурсия "В поисках пропавшего фильма" (6+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова.
Детская пешеходная экскурсия пройдет в формате квеста. Дети будут отгадывать загадки, расшифровывать анаграммы, решать кроссворды и рисовать. Объединившись в команду и выполняя задания, юные посетители узнают историю пяти значимых зданий Самары, которые расположены недалеко от Музея Рязанова. В некоторых раньше размещались детские сады и школы, другие были частью культурной жизни города.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет. Квест проходит строго в сопровождении родителей (взрослым отдельный билет приобретать не нужно). Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1 час.
Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в субботу, 19 сентября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Бедные-несчастные": психология и кино" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.
В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей и собственную методику. На лекции Елена Баишева проанализирует фильм "Бедные-несчастные" (2023, 18+). Посетители узнают про образ и характер главной героини, про ее отношения с отцом и кавалерами, через призму психологии семейных отношений, психоанализа и возрастной психологии. Центральным предметом диалога станет тема телесности.
"Этот фильм я выбрала потому, что в нем поднимается и развивается много философских вопросов, — объясняет лектор. — Несмотря на то, что в нем показаны разные грани женско-мужских отношений, на самом деле он очень религиозный. И в принципе Йоргос Лантимос — это неординарный режиссер, умеющий любопытно расставлять акценты. Мне он кажется одним из самых интересных современных авторов". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 20 сентября, в 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!