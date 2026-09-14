Музей Рязанова анонсировал запуск открытого семинара "Читать "Кино" Делеза"

В сентябре музей Эльдара Рязанова запускает открытый семинар "Читать "Кино" Делеза" (16+). Курировать проект и проводить встречи будет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Масштабный двухтомный труд французского философа Жиля Делеза "Кино" (16+) вышел в середине 80-х годов ХХ века и сразу вызвал череду противоречивый реакций. Воодушевление и недоумение, восхищение и скепсис, желание развивать интуиции о кино Делеза или вообще изгнать его имя из киноведения. Сегодня время все расставило на свои места. Книга "Кино" считается общепризнанной классикой среди самых важных текстов о кино, а зрители и исследователи в какой-то мере усвоили новые понятия, иную логику, другой взгляд.

Участникам семинара предстоит погрузиться в медленное чтение текста Делеза (на каждой встрече будет обсуждаться небольшой фрагмент, от 2 до 5 страниц). Занятия будут сопровождаться комментариями Олега Горяинова, просмотром эпизодов из фильмов, которые разбираются в книге, а также живым диалогом, расширяющим представление о кино и его возможностях. Семинар рекомендуется посещать регулярно, но возможно и присутствие на отдельных встречах (каждая будет посвящена конкретной теме).

Первая встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" пройдет в четверг, 17 сентября, в 19:00. Тема — "Философия кино — это не больно: зачем сегодня читать текст, который изменил исследования о кино?" (16+).

Участники прочитают и обсудят два первых раздела из первой главы книги. Предметом диалога станут особенности подхода к кино со стороны философов и причины, по которым Делез обращается к Анри Бергсону как первому в истории мысли философу кино. В частности, речь пойдет о том, как мыслители предвосхитили рождение кино с помощью странных и экстравагантных философских понятий. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 19 сентября, в 12:00 состоится детская пешеходная экскурсия "В поисках пропавшего фильма" (6+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова.

Детская пешеходная экскурсия пройдет в формате квеста. Дети будут отгадывать загадки, расшифровывать анаграммы, решать кроссворды и рисовать. Объединившись в команду и выполняя задания, юные посетители узнают историю пяти значимых зданий Самары, которые расположены недалеко от Музея Рязанова. В некоторых раньше размещались детские сады и школы, другие были частью культурной жизни города.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 7 лет. Квест проходит строго в сопровождении родителей (взрослым отдельный билет приобретать не нужно). Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1 час.

Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 19 сентября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Бедные-несчастные": психология и кино" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей и собственную методику. На лекции Елена Баишева проанализирует фильм "Бедные-несчастные" (2023, 18+). Посетители узнают про образ и характер главной героини, про ее отношения с отцом и кавалерами, через призму психологии семейных отношений, психоанализа и возрастной психологии. Центральным предметом диалога станет тема телесности.

"Этот фильм я выбрала потому, что в нем поднимается и развивается много философских вопросов, — объясняет лектор. — Несмотря на то, что в нем показаны разные грани женско-мужских отношений, на самом деле он очень религиозный. И в принципе Йоргос Лантимос — это неординарный режиссер, умеющий любопытно расставлять акценты. Мне он кажется одним из самых интересных современных авторов". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 20 сентября, в 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.