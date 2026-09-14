Уволенный тольяттинец из мести поджег автомобиль фирмы, в которой раньше работал

В середине августа в полицию Тольятти поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia, принадлежащего транспортной организации. Пожар произошел на парковке многоквартирного дома, расположенного в Автозаводском районе на ули. Революционной, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В середине августа в полицию Тольятти поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia, принадлежащего транспортной организации. Пожар произошел на парковке многоквартирного дома, расположенного в Автозаводском районе на ули. Революционной, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества". Позже правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника — ранее судимого 41‑летнего тольяттинца.
Задержанный признал вину и пояснил, что ранее работал в транспортной организации, которой принадлежит автомобиль. После увольнения у него сложились конфликтные отношения с руководством, и он решил отомстить, совершив поджог служебного транспортного средства. В подтверждение своих слов злоумышленник описал детали подготовки и совершения поджога, в том числе указал место приобретения горючего вещества и маршрут передвижения в день происшествия.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего: проверяют показания подозреваемого, проводят дополнительные следственные действия, собирают характеризующие материалы на фигуранта, а также отрабатывают возможные версии о наличии соучастников.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках