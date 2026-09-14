Уволенный тольяттинец из мести поджег автомобиль фирмы, в которой раньше работал

В середине августа в полицию Тольятти поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia, принадлежащего транспортной организации. Пожар произошел на парковке многоквартирного дома, расположенного в Автозаводском районе на ули. Революционной, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В середине августа в полицию Тольятти поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia, принадлежащего транспортной организации. Пожар произошел на парковке многоквартирного дома, расположенного в Автозаводском районе на ули. Революционной, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества". Позже правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника — ранее судимого 41‑летнего тольяттинца.

Задержанный признал вину и пояснил, что ранее работал в транспортной организации, которой принадлежит автомобиль. После увольнения у него сложились конфликтные отношения с руководством, и он решил отомстить, совершив поджог служебного транспортного средства. В подтверждение своих слов злоумышленник описал детали подготовки и совершения поджога, в том числе указал место приобретения горючего вещества и маршрут передвижения в день происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего: проверяют показания подозреваемого, проводят дополнительные следственные действия, собирают характеризующие материалы на фигуранта, а также отрабатывают возможные версии о наличии соучастников.