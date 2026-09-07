Житель Новокуйбышевска незаконно получал выплаты по инвалидности

В Новокуйбышевске суд вынес приговор мужчине, который обманом оформил инвалидность и получал выплаты. сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, в декабре 2021 г. фигурант представил подложные документы для установления статуса инвалида. Это позволило ему получать страховую пенсию и иные выплаты. всего более 640 тыс. рублей.

Мужчина полностью компенсировал ущерб еще до суда. В итоге суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.