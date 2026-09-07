Телефонные аферисты выманили у пенсионера из Новокуйбышевска почти 2 млн рублей

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Под предлогом "сохранения средств" злоумышленники убедили 74‑летнего новокуйбышевца перевести свыше 1,9 млн рублей на чужие счета. По факту хищения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает прокуратура Самарской области.