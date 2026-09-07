Телефонные аферисты выманили у пенсионера из Новокуйбышевска почти 2 млн рублей

Под предлогом "сохранения средств" злоумышленники убедили 74‑летнего новокуйбышевца перевести свыше 1,9 млн рублей на чужие счета. По факту хищения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает прокуратура Самарской области.
Следствие выяснило, что деньги поступили на счета, оформленные на жителей разных городов — Ярославля, Евпатории и Ак‑Довурака. В интересах пенсионера были инициированы судебные иски о возврате неосновательно полученных средств.
Суд удовлетворил требования, признав необходимость возмещения ущерба. Исполнение принятых решений остается на контроле надзорного ведомства.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!