В Самаре обнаружили мертвыми в закрытой квартире женщину и семь собак

В одной из квартир на ул. Молодогвардейской в Самаре погибли женщина и семь ее питомцев, сообщает samara.kp.ru. На место выезжали волонтеры и сотрудники службы спасения животных "ФлагманВет".
По информации издания, одинокая женщина, разводившая собак, скончалась при странных обстоятельствах. После ее смерти погибли семь животных. Квартира находилась в плачевном состоянии: отсутствие надлежащих условий для животных, грязь и трупный запах.
"Ситуация крайне странная и страшная. У нас было много вопросов, в том числе к соседям, которые находились в нескольких сантиметрах от происходящего, но не вмешались. Собаки после гибели владельца не издавали ни звука на протяжении недели, а может, и больше", - рассказала глава "ФлагманВет" Инна Тарасенко.
Соседи в разговоре с сотрудниками службы признавались, что обращались за помощью, но заводчица явно не была оштрафована. С собаками не гуляли, они справляли нужду дома. Хозяйку никто не видел, она выходила из дома только ночью.
"Самая большая странность в этой истории - практически единовременная смерть хозяйки и животных. Стадии разложения идентичны. Ткани не тронуты. Если бы животные погибали от голода, то первый погибший был бы съеден в 100% случаев. Но все тела сохранили целостность. Как погибли животные - загадка. Наше мнение: их смерть не была естественной. Возможно, не была естественной и смерть хозяйки".
Волонтеры отмечают, что владелица животных ранее работала педагогом. Насколько известно, женщина имеет наследников, родственников, но контакта они не поддерживают десятилетиями, а то и больше.
В квартире обнаружили двух живых собак в других комнатах - они были изолированы от места гибели хозяйки и других животных и привязаны веревкой. Они могли вырваться, но, видимо, сил у них не был, они не издавали ни звука. Соседи ничего не слышали, только почувствовали трупный запах.
Выжившие питомцы сейчас находятся у волонтеров. Они в состоянии критического истощения и обезвоживания, не могут стоять - только лежать в позе лягушки. Мышцы животных атрофированы. Какой ущерб их здоровью нанесла жизнь в таких условиях - пока непонятно. В этом предстоит разобраться.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!