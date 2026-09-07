В Самаре обнаружили мертвыми в закрытой квартире женщину и семь собак

В одной из квартир на ул. Молодогвардейской в Самаре погибли женщина и семь ее питомцев, сообщает samara.kp.ru. На место выезжали волонтеры и сотрудники службы спасения животных "ФлагманВет".

По информации издания, одинокая женщина, разводившая собак, скончалась при странных обстоятельствах. После ее смерти погибли семь животных. Квартира находилась в плачевном состоянии: отсутствие надлежащих условий для животных, грязь и трупный запах.

"Ситуация крайне странная и страшная. У нас было много вопросов, в том числе к соседям, которые находились в нескольких сантиметрах от происходящего, но не вмешались. Собаки после гибели владельца не издавали ни звука на протяжении недели, а может, и больше", - рассказала глава "ФлагманВет" Инна Тарасенко.

Соседи в разговоре с сотрудниками службы признавались, что обращались за помощью, но заводчица явно не была оштрафована. С собаками не гуляли, они справляли нужду дома. Хозяйку никто не видел, она выходила из дома только ночью.

"Самая большая странность в этой истории - практически единовременная смерть хозяйки и животных. Стадии разложения идентичны. Ткани не тронуты. Если бы животные погибали от голода, то первый погибший был бы съеден в 100% случаев. Но все тела сохранили целостность. Как погибли животные - загадка. Наше мнение: их смерть не была естественной. Возможно, не была естественной и смерть хозяйки".

Волонтеры отмечают, что владелица животных ранее работала педагогом. Насколько известно, женщина имеет наследников, родственников, но контакта они не поддерживают десятилетиями, а то и больше.

В квартире обнаружили двух живых собак в других комнатах - они были изолированы от места гибели хозяйки и других животных и привязаны веревкой. Они могли вырваться, но, видимо, сил у них не был, они не издавали ни звука. Соседи ничего не слышали, только почувствовали трупный запах.

Выжившие питомцы сейчас находятся у волонтеров. Они в состоянии критического истощения и обезвоживания, не могут стоять - только лежать в позе лягушки. Мышцы животных атрофированы. Какой ущерб их здоровью нанесла жизнь в таких условиях - пока непонятно. В этом предстоит разобраться.