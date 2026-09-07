В ночь на 7 сентября над Самарской областью сбили беспилотники

В ночь на понедельник, 7 сентября, над территорией Самарской области сбили украинские БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 21:00 6 сентября до 9:00 7 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - отмечается в сообщении ведомства.
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!