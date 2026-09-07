В ночь на 7 сентября над Самарской областью сбили беспилотники

В ночь на понедельник, 7 сентября, над территорией Самарской области сбили украинские БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 21:00 6 сентября до 9:00 7 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - отмечается в сообщении ведомства.