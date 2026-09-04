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Происшествия

Над Самарской областью 4 сентября сбили БПЛА

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на пятницу, 4 сентября, с 21:00 до 9:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеские БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", — отмечается в сообщении ведомства.

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