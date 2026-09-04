Над Самарской областью 4 сентября сбили БПЛА

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В ночь на пятницу, 4 сентября, с 21:00 до 9:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеские БПЛА над территорией Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.