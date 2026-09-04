"Били стулом": пытавшим людей полицейским вынесли дополнительный приговор в Самарской области

Несколько "блюстителей порядка" сначала издевались над задержанными. А позже, при избрании ареста, угрозы посыпались в сторону следователя по делу.

Согласно опубликованным судебным материалам, история началась некоторое время назад, а участвовали в ней трое полицейских. В первых эпизодах фигурируют двое коллег — старшие оперуполномоченные отдела уголовного розыска МВД России по Безенчукскому району Просвиркин и Кулиев. По данным суда Безенчукского района, первый случай произошел в 2022 году. В период времени с 5 часов утра до 16 часов дня Кулиев и Просвиркин избивали мужчину по фамилии Туменов. Один нанес не менее 35 ударов руками и ногами, а также стулом. Второй — не менее шести ударов руками и ногами. Полицейские хотели "выбить" показания о том, где разыскиваемый ими человек. Таким образом пытались создать видимость хороших показателей по раскрываемости преступлений.

Второй жертвой был мужчина по фамилии Куприянов. У него позже медики зафиксировали перелом костей носа. Третьей жертвой стал мужчина, которого обвинили в преступлении против половой неприкосновенности против его же дочери. Этого мужчину не только били руками и ногами, но и пытали электрошокером.

"Это делалось для принуждения последнего к даче признания и самооговора, а также к даче ложных признательных показаний о своей причастности к совершению преступления против половой неприкосновенности своей малолетней дочери с целью искусственного повышения показателей эффективности работы, выраженных в количестве раскрытых ими преступлений, путем создания видимости раскрытия преступлений", — указано в приговоре суда.

Позже Просвиркин и другой его коллега по фамилии Марченко отобрали у человека автомобиль. Потерпевший купил "ВАЗ-21102". Просвиркин и Марченко в МРЭО увидели, что владелец авто поставил его на учет. От владельца Кулиев и Марченко потребовали передать им авто для перерегистрации на другого человека и продажи. Машину таким образом они забрали.

Суд первой инстанции приговорил Кулиева к 7 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на два года и с лишением звания лейтенанта. Просвиркину назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием. Марченко приговорили к исправительным работам, но от них освободили в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Решения несколько раз обжаловали и в итоговые наказания внесли некоторые изменения.

А еще позже Кулиева и Марченко стали судить по новому уголовному делу. Выяснилось, что при избрании меры пресечения в суде Кулиев угрожал следователю. Срок Кулиеву увеличили на 6 месяцев. Марченко пытались уличить в еще одном эпизоде применения силы к гражданскому человеку (но по этому эпизоду его оправдали). На днях Самарский областной суд оставил это решение в силе.