Приговор по делу о продаже прав иностранцам экс-полицейскими вынесут 14 сентября

В Самаре завершается громкий судебный процесс по уголовному делу бывшего замначальника отделения РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре Вячеслава Фролова и его предполагаемого подельника Румиля Шайдуллова. Их обвиняют в получении взяток, а Фролова еще и в превышении полномочий.
Напомним, по версии следствия, в 2024 г. в Самаре и в Москве Фролов и супруги Шайдулловы получили от иностранцев взятки на сумму более 900 тыс. руб. за незаконную замену национальных водительских удостоверений. В результате иностранцам незаконно выданы водительские удостоверения государственного образца РФ.
По ходатайству военного следователя в отношении Фролова, Шайдулловой и Шайдуллова судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 27 августа в Кировском районном суде прошли прения по делу в отношении мужчин. Фролов и Шайдуллов вины так и не признают. Адвокаты утверждают, что Шайдуллов и Фролов, по данным биллинга, часто были в разных местах в моменты, когда, по версии следствия, передавали друг другу деньги.
"Однако в ходе детального рассмотрения биллингов установлено расстояние. Время и место не совпадают с предъявленным обвинением", — заявил суду адвокат Фролова.
Последнее слово и приговор по этому делу назначили на 14 сентября.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.