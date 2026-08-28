Приговор по делу о продаже прав иностранцам экс-полицейскими вынесут 14 сентября

В Самаре завершается громкий судебный процесс по уголовному делу бывшего замначальника отделения РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре Вячеслава Фролова и его предполагаемого подельника Румиля Шайдуллова. Их обвиняют в получении взяток, а Фролова еще и в превышении полномочий.

Напомним, по версии следствия, в 2024 г. в Самаре и в Москве Фролов и супруги Шайдулловы получили от иностранцев взятки на сумму более 900 тыс. руб. за незаконную замену национальных водительских удостоверений. В результате иностранцам незаконно выданы водительские удостоверения государственного образца РФ.

По ходатайству военного следователя в отношении Фролова, Шайдулловой и Шайдуллова судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 27 августа в Кировском районном суде прошли прения по делу в отношении мужчин. Фролов и Шайдуллов вины так и не признают. Адвокаты утверждают, что Шайдуллов и Фролов, по данным биллинга, часто были в разных местах в моменты, когда, по версии следствия, передавали друг другу деньги.

"Однако в ходе детального рассмотрения биллингов установлено расстояние. Время и место не совпадают с предъявленным обвинением", — заявил суду адвокат Фролова.

Последнее слово и приговор по этому делу назначили на 14 сентября.