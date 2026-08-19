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Суды Происшествия

С экс-начальника ТТУ в Самаре взыскали более 3 млн руб. за мошенничество и подлог

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд взыскал в пользу городского округа Самара сумму причиненного преступлением ущерба в размере более 3 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Основанием для предъявления иска послужил приговор Ленинского районного суда Самары от 25 февраля текущего года, которым начальник городского трамвайного депо МП г. о. Самара "ТТУ" Алексей Лебедев осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ (мошенничество в крупном, особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 (61 эпизод) УК РФ (служебный подлог).

Судом установлено, с февраля 2022 г. по июль 2025 г. Лебедев систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и утверждал подложные документы. На их основании он получил выплаты на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Иск в защиту интересов муниципального образования подал прокурор. Суд удовлетворил требования ведомства.

После вступления судебного акта в законную силу, прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение.

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