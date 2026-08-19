С экс-начальника ТТУ в Самаре взыскали более 3 млн руб. за мошенничество и подлог

Суд взыскал в пользу городского округа Самара сумму причиненного преступлением ущерба в размере более 3 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Основанием для предъявления иска послужил приговор Ленинского районного суда Самары от 25 февраля текущего года, которым начальник городского трамвайного депо МП г. о. Самара "ТТУ" Алексей Лебедев осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ (мошенничество в крупном, особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 (61 эпизод) УК РФ (служебный подлог).
Судом установлено, с февраля 2022 г. по июль 2025 г. Лебедев систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и утверждал подложные документы. На их основании он получил выплаты на общую сумму свыше 3 млн рублей.
Иск в защиту интересов муниципального образования подал прокурор. Суд удовлетворил требования ведомства.
После вступления судебного акта в законную силу, прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.