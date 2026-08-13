Суд обязал самарчанку убрать стаю собак из однушки

В Советском районе Самары завершился бытовой конфликт, который годами отравлял жизнь целого подъезда. В центре истории любительница собак, и ее соседи, которым приходилось терпеть постоянный лай и стойкий неприятный запах в подъезде.
Все началось с того, что в однокомнатной квартире местной жительницы постепенно собралось большое количество собак. По словам соседей, животных практически не выгуливали, они жили в тесноте, справляли нужду в квартире, а непрерывный лай не смолкал ни днем, ни ночью. Для жильцов смежных квартир это стало настоящим испытанием: запах проникал в квартиры, шум мешал отдыхать.
Люди пытались решить проблему мирно. Неоднократно говорили с хозяйкой, когда это не помогло, жильцы начали направлять коллективные обращения в органы власти и местного самоуправления. Писали в администрацию, в надзорные службы, пытались добиться проверки условий содержания животных. Но ситуация не менялась, и терпение соседей иссякло. Жители дома обратились в суд с коллективным иском, так как "право на содержание домашних животных не должно нарушать права и законные интересы других граждан, проживающих в одном многоквартирном доме", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Советский районный суд Самары согласился с доводами истцов. По решению суда владелица собак обязана прекратить содержание животных в квартире, а также провести полную санитарную обработку помещения, чтобы устранить последствия многолетнего нарушения санитарных норм.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.