Суд обязал самарчанку убрать стаю собак из однушки

В Советском районе Самары завершился бытовой конфликт, который годами отравлял жизнь целого подъезда. В центре истории любительница собак, и ее соседи, которым приходилось терпеть постоянный лай и стойкий неприятный запах в подъезде.

Все началось с того, что в однокомнатной квартире местной жительницы постепенно собралось большое количество собак. По словам соседей, животных практически не выгуливали, они жили в тесноте, справляли нужду в квартире, а непрерывный лай не смолкал ни днем, ни ночью. Для жильцов смежных квартир это стало настоящим испытанием: запах проникал в квартиры, шум мешал отдыхать.

Люди пытались решить проблему мирно. Неоднократно говорили с хозяйкой, когда это не помогло, жильцы начали направлять коллективные обращения в органы власти и местного самоуправления. Писали в администрацию, в надзорные службы, пытались добиться проверки условий содержания животных. Но ситуация не менялась, и терпение соседей иссякло. Жители дома обратились в суд с коллективным иском, так как "право на содержание домашних животных не должно нарушать права и законные интересы других граждан, проживающих в одном многоквартирном доме", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Советский районный суд Самары согласился с доводами истцов. По решению суда владелица собак обязана прекратить содержание животных в квартире, а также провести полную санитарную обработку помещения, чтобы устранить последствия многолетнего нарушения санитарных норм.