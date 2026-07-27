Житель Камышлинского района получил год колонии за избиение собутыльника

В Камышлинском районе 29-летний местный житель, в прошлом судимый за нанесение побоев, приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому.

Ссора между мужчинами произошла летом прошлого года. 65-летний пострадавший рассказал полицейским, что к нему в гости вечером пришел знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент возникла ссора и злоумышленник ударил кулаком по лицу своего приятеля, который упал на пол, а гость продолжил его избивать ногами и кулаками.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд рассмотрел дело и вынес приговор, который вступил в законную силу.