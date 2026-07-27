Житель Камышлинского района получил год колонии за избиение собутыльника

В Камышлинском районе 29-летний местный житель, в прошлом судимый за нанесение побоев, приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому.
Ссора между мужчинами произошла летом прошлого года. 65-летний пострадавший рассказал полицейским, что к нему в гости вечером пришел знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент возникла ссора и злоумышленник ударил кулаком по лицу своего приятеля, который упал на пол, а гость продолжил его избивать ногами и кулаками.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд рассмотрел дело и вынес приговор, который вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???