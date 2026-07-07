Селянин из Исаклов проведет почти два года за решеткой за нападение на полицейского

В Исаклинском районе вступил в силу приговор ранее судимому местному жителю, задержанному за причинение насилия в отношении полицейского, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию Исаклинского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что пьяный муж устроил скандал и угрожает ей ножом.

Полицейские, прибывшие в одно из сельских поселений, убедились, что жизни и здоровью заявителя ничего не угрожает: женщина пояснила, что 33- летний безработный, ранее судимый за тяжкие преступления супруг после скандала ушел.

Полицейские приняли у жительницы заявление с просьбой не привлекать агрессора к ответственности и начали сбор материала по ранее поступившему в дежурную часть сообщению, когда злоумышленник, держа в руке нож, вернулся в квартиру. Участковый встал между ним и женщиной, а сотрудник уголовного розыска потребовал прекратить противоправные действия и положить нож на пол. Мужчина отказался выполнить законные требования правоохранителей. Тогда оперуполномоченный выхватил оружие и задержал злоумышленника, получив при этом травму головы.

Задержанного доставили в следственные органы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание — 1 год и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.