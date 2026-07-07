Селянин из Исаклов проведет почти два года за решеткой за нападение на полицейского

В Исаклинском районе вступил в силу приговор ранее судимому местному жителю, задержанному за причинение насилия в отношении полицейского, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в полицию Исаклинского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что пьяный муж устроил скандал и угрожает ей ножом.
Полицейские, прибывшие в одно из сельских поселений, убедились, что жизни и здоровью заявителя ничего не угрожает: женщина пояснила, что 33- летний безработный, ранее судимый за тяжкие преступления супруг после скандала ушел.
Полицейские приняли у жительницы заявление с просьбой не привлекать агрессора к ответственности и начали сбор материала по ранее поступившему в дежурную часть сообщению, когда злоумышленник, держа в руке нож, вернулся в квартиру. Участковый встал между ним и женщиной, а сотрудник уголовного розыска потребовал прекратить противоправные действия и положить нож на пол. Мужчина отказался выполнить законные требования правоохранителей. Тогда оперуполномоченный выхватил оружие и задержал злоумышленника, получив при этом травму головы.
Задержанного доставили в следственные органы.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание — 1 год и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???