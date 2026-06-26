Мигрантка получила срок за попытку оформить выплату после гибели "мужа" на СВО

Красноярский районный суд вынес приговор по делу о покушении на мошенничество при получении выплат, сообщает прокуратура Самарской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Районная прокуратура установила, что в 2023 г. 31-летняя иностранка зарегистрировала фиктивный брак с местным жителем, чтобы легализовать пребывание на территории России. В 2024 г. мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Мигрантка, фактически не имевшая брачных отношений с мужчиной, обратилась в компетентные органы для оформления выплат на сумму 6,7 млн рублей. При этом у мужчины есть несовершеннолетняя дочь, которая является единственной наследницей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.