Суд вынес приговор полицейскому за обещание передать взятку судье

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины по фамилии Дробот. Судя по ФИО и фабуле дела, речь идет о бывшем сотруднике правоохранительных органов.

Согласно опубликованным материалам суда, предполагалось, что изначально в Самарской области был задержан водитель, которому грозило наказание за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Дробот же пообещал помочь получить наиболее низкое наказание. Для этого, мол, надо было передать 60 тысяч рублей мировому судье.

Согласно более ранним сообщениям источников из правоохранительных органов, Дробот был задержан ФСБ, когда являлся руководителем одного из районных подразделений полиции. По оперативным материалам ФСБ сотрудники СУ СКР по Самарской области уже возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). В суде уголовное дело переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дроботу назначили штраф в 90 тысяч рублей.

В апелляционной инстанции представитель прокуратуры просил признать Дробота виновным в посредничестве во взяточничестве (поскольку есть показания, что Дробот звонил в суд за консультациями по этому вопросу) и назначить 5 лет лишения свободы, штраф в 1,2 млн рублей, лишить права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на четыре года, а также лишить специального звания "майор полиции". Сам Дробот требовал его оправдать. В итоге облсуд оставил изначальный приговор в силе.