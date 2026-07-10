16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рецидивист из Сызрани вновь попал за решетку, пытаясь присвоить чужие строительные инструменты Экс-начальник научно-исследовательской части Самарского университета получил три года колонии В Тольятти суд отправил под стражу участника ОПГ Присяжные оправдали 70-летнего Акакия Плиева, обвинявшегося в убийстве У экс-главы кассационного суда Ефанова хотят конфисковать имущество на 1,2 млрд

Суды Происшествия

Рецидивист из Сызрани вновь попал за решетку, пытаясь присвоить чужие строительные инструменты

СЫЗРАНЬ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани к тюремному сроку приговорили ранее неоднократно судимого мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2025 г. в полицию Сызрани обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что заключил договор аренды электроинструментов с ранее не знакомым 55-летним сызранцем. Арендатор внес оплату за пользование электрогенератором за сутки. Затем клиент продлил срок аренды инструмента и дополнительно попросил отбойный молоток. По завершении времени договора арендатор перестал платить и отвечать на звонки собственника инструментов. Поняв, что самостоятельно с проблемой не справится, мужчина обратился за помощью в полицию, предоставив документы о причинении ущерба на общую сумму 40 тысяч рублей.

Оперуполномоченные предположили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания.Злоумышленник сознался, что электрогенератор и отбойный молоток присвоил для дальнейшего использования в личных целях и спрятал их в подвале собственного дома. В этот же день полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.

На мужчину возбудили два уголовных дела по статье "Мошенничество". Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2