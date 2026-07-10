Рецидивист из Сызрани вновь попал за решетку, пытаясь присвоить чужие строительные инструменты

В Сызрани к тюремному сроку приговорили ранее неоднократно судимого мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2025 г. в полицию Сызрани обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что заключил договор аренды электроинструментов с ранее не знакомым 55-летним сызранцем. Арендатор внес оплату за пользование электрогенератором за сутки. Затем клиент продлил срок аренды инструмента и дополнительно попросил отбойный молоток. По завершении времени договора арендатор перестал платить и отвечать на звонки собственника инструментов. Поняв, что самостоятельно с проблемой не справится, мужчина обратился за помощью в полицию, предоставив документы о причинении ущерба на общую сумму 40 тысяч рублей.

Оперуполномоченные предположили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания.Злоумышленник сознался, что электрогенератор и отбойный молоток присвоил для дальнейшего использования в личных целях и спрятал их в подвале собственного дома. В этот же день полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.

На мужчину возбудили два уголовных дела по статье "Мошенничество". Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.