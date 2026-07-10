Рецидивист из Сызрани вновь попал за решетку, пытаясь присвоить чужие строительные инструменты

В Сызрани к тюремному сроку приговорили ранее неоднократно судимого мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В декабре 2025 г. в полицию Сызрани обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что заключил договор аренды электроинструментов с ранее не знакомым 55-летним сызранцем. Арендатор внес оплату за пользование электрогенератором за сутки. Затем клиент продлил срок аренды инструмента и дополнительно попросил отбойный молоток. По завершении времени договора арендатор перестал платить и отвечать на звонки собственника инструментов. Поняв, что самостоятельно с проблемой не справится, мужчина обратился за помощью в полицию, предоставив документы о причинении ущерба на общую сумму 40 тысяч рублей.
Оперуполномоченные предположили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания.Злоумышленник сознался, что электрогенератор и отбойный молоток присвоил для дальнейшего использования в личных целях и спрятал их в подвале собственного дома. В этот же день полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.
На мужчину возбудили два уголовных дела по статье "Мошенничество". Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???