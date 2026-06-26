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Суды Происшествия

Продавщица, избившая старушку поленом из-за "гробовых", получила семь лет колонии

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в законную силу приговор суда по делу о нападении на 91-летнюю жительницу Октябрьска, сообщает Самарский областной суд.

Подсудимая 17 лет работала продавцом в продуктовом магазине, куда часто заходила потерпевшая. Зная, что старушка проживает одна в частном доме и откладывает деньги на похороны, продавщица, надев маску, вечером проникла в ее жилище. Преступница плеснула потерпевшей в лицо неизвестной жидкостью, а затем, взяв полено, нанесла несколько ударов по голове и рукам. Нападавшая потребовала деньги. Старушка указала ей место, в котором хранила около 100 тыс. рублей.

У пострадавшей были диагностированы переломы фаланг двух пальцев со смещением, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Продавщица предпринимала попытки обеспечить себе алиби. Она попросила знакомую заявить полиции, что 100 тыс. руб., положенные на ее банковский счет, являются займом от свидетеля, а сноху — подтвердить, что в день нападения сидела с ее детьми.

Октябрьский городской суд признал женщину виновной в разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора: в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Защита и осужденная обжаловали приговор, прося смягчить наказание. Однако Самарский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, признал назначенное наказание справедливым.

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