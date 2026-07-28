В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Многодетная семья фермеров выиграла суд у компании "Био-Тон". Фирма пыталась доказать, что на поля предприятия попали лошади семьи и нанесли ущерб.
Иск ООО "Био-Тон" подавала в суд Красноярского района Самарской области. Как следует из судебных материалов, компания решила арендовать участки для выращивания продукции. При объезде земель в районе п. Яблоневый представители компании заметили лошадей и коров без присмотра людей.
"Сотрудниками компании производилась фотофиксация животных в момент нахождения на полях и уничтожение посевов", — указано в судебных материалах.
Специалисты службы безопасности обратились к главе сельского поселения Коммунарский Владимиру Волгушеву. Он сказал, что владельцем животных является многодетный фермер Юрий Иванов.
ООО "Био-Тон" сформировало рабочую группу из сотрудников предприятия. Они оформили документы и указали гибель посевов. Также сотрудники зафиксировали неподалеку давно стоявший тут загон для лошадей, который принадлежал семье фермера.
"В загоне были обнаружены лошади в количестве примерно 30 голов и коровы примерно 5 голов, которые по внешним признакам и индивидуальным особенностям схожи с теми животными, которые уничтожали посевы", — следует из иска компании.
В итоге компания потребовала взыскать с многодетного фермера 1,3 млн рублей. Суд длился три года.
Как рассказал представлявший интересы многодетной семьи адвокат Александр Чекулаев, 27 июля суд вынес решение в пользу семьи фермера. Служители Фемиды посчитали, что позиция компании не доказана. Пока не ясно, не будет ли фирма обжаловать решение.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???