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Суды Происшествия

В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетная семья фермеров выиграла суд у компании "Био-Тон". Фирма пыталась доказать, что на поля предприятия попали лошади семьи и нанесли ущерб.

Фото: предоставлено спикером

Иск ООО "Био-Тон" подавала в суд Красноярского района Самарской области. Как следует из судебных материалов, компания решила арендовать участки для выращивания продукции. При объезде земель в районе п. Яблоневый представители компании заметили лошадей и коров без присмотра людей.

"Сотрудниками компании производилась фотофиксация животных в момент нахождения на полях и уничтожение посевов", — указано в судебных материалах.

Специалисты службы безопасности обратились к главе сельского поселения Коммунарский Владимиру Волгушеву. Он сказал, что владельцем животных является многодетный фермер Юрий Иванов.

ООО "Био-Тон" сформировало рабочую группу из сотрудников предприятия. Они оформили документы и указали гибель посевов. Также сотрудники зафиксировали неподалеку давно стоявший тут загон для лошадей, который принадлежал семье фермера.

"В загоне были обнаружены лошади в количестве примерно 30 голов и коровы примерно 5 голов, которые по внешним признакам и индивидуальным особенностям схожи с теми животными, которые уничтожали посевы", — следует из иска компании.

В итоге компания потребовала взыскать с многодетного фермера 1,3 млн рублей. Суд длился три года.

Как рассказал представлявший интересы многодетной семьи адвокат Александр Чекулаев, 27 июля суд вынес решение в пользу семьи фермера. Служители Фемиды посчитали, что позиция компании не доказана. Пока не ясно, не будет ли фирма обжаловать решение.

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