16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начальнику Поисково-спасательной службы Олегу Моцарю изменили меру пресечения на домашний арест 15 млн за помилование: суд продолжает разбираться в деле об убийстве Тарховых По решению суда ССК предстоит высадить деревья взамен вырубленных РЖД заплатит покалечившейся пассажирке 100 тысяч рублей Крановщик получил два года принудительных работ за смерть стропальщика в Самаре

Суды Происшествия

В Самаре оставили под стражей бенефициаров СПЗ-4

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 502
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Самарского района Самары оставил под стражей гендиректора ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, а также коммерческого директора завода Юрия Журбу и директора по развитию Виталия Злобина. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Информацию о продлении ареста подозреваемым подтвердили в суде Самарского района Самары. 

Напомним, по одной из версий, подозреваемые могли организовать поставки подшипников более низкого качества, чем было предусмотрено договорами. В СМИ появлялась информация, что ущерб может составить порядка 306 млн рублей.

ООО "СПЗ-4" - преемник некогда крупнейшего в Европе подшипникового завода ГПЗ-4. Согласно ИАС Seldon.Basis, компания занимается производством шариковых и роликовых подшипников. Владельцем выступает ООО "Подшипник эксперт". Совладельцами последнего в равных долях являются Котов, Журба и Злобин. 

СПЗ-4 вместе с СПЗ-9 входил в "СПЗ-Групп" Игоря Швидака, после смерти которого наследником "подшипниковой империи" стал его сын Александр Швидак. Позднее вместе с партнером Вадимом Егиазаровым установил контроль над "ВБМ-Групп". Постепенно бизнес выходил за рамки Самарской области, Швидак стал совладельцем санкт-петербургского "Балтинвестбанка", а также компании, специализирующейся на проектировании и производстве энергоустановок, - "Звезда-Энергетика". Свой бизнес Швидак с партнерами развивал в основном на кредиты, объем которых исчислялся десятками миллиардов рублей. С их возвратом у подшипникового и долотного магната возникли серьезные проблемы. Большинство самарских активов пошли по пути банкротства.

В 2013 г. СПЗ-4 был продан кипрскому офшору Amstelin Holdings Limited. В 2022 г. предприятие было выкуплено группой топ-менеджеров завода.

Осенью 2023 г. суд признал Александра Швидака виновным в злоупотреблении полномочиями. Следствие доказало, что с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов  ООО "Волгатеплоснаб", которое обслуживало котельные в Самаре. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2