В Самаре оставили под стражей бенефициаров СПЗ-4

Суд Самарского района Самары оставил под стражей гендиректора ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, а также коммерческого директора завода Юрия Журбу и директора по развитию Виталия Злобина. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Информацию о продлении ареста подозреваемым подтвердили в суде Самарского района Самары.

Напомним, по одной из версий, подозреваемые могли организовать поставки подшипников более низкого качества, чем было предусмотрено договорами. В СМИ появлялась информация, что ущерб может составить порядка 306 млн рублей.

ООО "СПЗ-4" - преемник некогда крупнейшего в Европе подшипникового завода ГПЗ-4. Согласно ИАС Seldon.Basis, компания занимается производством шариковых и роликовых подшипников. Владельцем выступает ООО "Подшипник эксперт". Совладельцами последнего в равных долях являются Котов, Журба и Злобин.

СПЗ-4 вместе с СПЗ-9 входил в "СПЗ-Групп" Игоря Швидака, после смерти которого наследником "подшипниковой империи" стал его сын Александр Швидак. Позднее вместе с партнером Вадимом Егиазаровым установил контроль над "ВБМ-Групп". Постепенно бизнес выходил за рамки Самарской области, Швидак стал совладельцем санкт-петербургского "Балтинвестбанка", а также компании, специализирующейся на проектировании и производстве энергоустановок, - "Звезда-Энергетика". Свой бизнес Швидак с партнерами развивал в основном на кредиты, объем которых исчислялся десятками миллиардов рублей. С их возвратом у подшипникового и долотного магната возникли серьезные проблемы. Большинство самарских активов пошли по пути банкротства.

В 2013 г. СПЗ-4 был продан кипрскому офшору Amstelin Holdings Limited. В 2022 г. предприятие было выкуплено группой топ-менеджеров завода.

Осенью 2023 г. суд признал Александра Швидака виновным в злоупотреблении полномочиями. Следствие доказало, что с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб", которое обслуживало котельные в Самаре.