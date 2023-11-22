Приговор Александру Швидаку вступил в законную силу

Вступил в силу приговор Московского районного суда Казани от 9 октября, вынесенный Александру Швидаку. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа с организацией. Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Сначала уголовное дело отправили в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября 2021 г. судья решил передать его в Московский районный суд Казани. Но 17 января 2022 г. казанский судья Дмитрий Игонин на предварительном слушании решил вернуть дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Это постановление обжаловали прокурор и адвокат. 18 марта 2022 г. Верховный суд Татарстана оставил постановление Московского райсуда без изменений.

15 июля 2023 г. судья Октябрьского районного суда Самары Дмитрий Щеблютов вынес постановление о направлении дела опять в Московский районный суд Казани.

9 октября Швидаку вынесли приговор. Его признали виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и назначили штраф 180 тыс. руб. в доход государства. Согласно ч. 2 ст. 72 УК РФ, с учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства наказание смягчили до 120 тыс. рублей.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в Московском районном суде Казани, жалоб на приговор Александру Швидаку не поступало, и 25 октября он вступил в законную силу.