Александру Швидаку вынесли приговор

В понедельник, 9 октября, Московский районный суд Казани под председательством судьи Алсу Гумировой вынес приговор Александру Швидаку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Швидака обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа с организацией. Ущерб составил 60,8 млн рублей.

Сначала уголовное дело попало в Октябрьский районный суд Самары. В сентябре 2021 г. судья передал его в Московский районный суд Казани. 17 января 2022 г. казанский суд вернул дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.

29 июня 2022 г. дело опять попало в Октябрьский райсуд, а оттуда снова отправилось в Московский районный суд Казани.

9 октября Швидаку огласили приговор. Его признали виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и назначили штраф 180 тыс. руб. в доход государства. Однако согласно ч. 2 ст. 72 УК РФ, с учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства сумму штрафа уменьшили до 120 тыс. рублей.