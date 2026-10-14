Четверо наркосбытчиков из Сызрани получили от шести до 13 лет колонии

В Сызрани суд вынес приговор четверым участникам группы наркосбытчиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С января по апрель 2025 г. сызранцы получали и перевозили оптовые партии наркотиков и фасовали их для сбыта через тайники на территории региона. При задержании у подозреваемых изъяли около 300 г запрещенного вещества.

Осужденные получили от шести до 13 лет лишения свободы. Одна из них будет отбывать срок в колонии общего режима, остальные — в колонии строгого режима.