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Преступления Происшествия

Павлу Селезневу отказали в прекращении заочного ареста

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 октября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Павла Селезнева на заочный арест. Как прозвучало в заседании суда, Селезнев был объявлен в международный розыск за участие в преступном сообществе.

Бывший сотрудник УФСБ нанял сразу трех адвокатов для своей защиты. Их фамилии — Хохрина, Медведев и Радаев. Присутствовала на поддержании жалобы Селезнева 5 октября в облсуде только Хохрина. При этом одним из оснований для обжалования ареста Селезнева она заявила якобы неосведомленность двух других адвокатов о дате изначального заседания суда по избранию ареста. Почему адвокаты тогда не явились на обжалование ареста — не уточнялось.

В начале заседания в облсуде Хохрина также выступила против присутствия журналиста в заседании, назвав основанием оглашение персональных данных Селезнева. Прокуратура и суд не согласились с защитником, поскольку озвучить планировалось только общеизвестные данные. Далее суд разрешил вопрос — можно ли рассмотреть требование Селезнева снять его с международного розыска в отсутствие самого Селезнева в суде. Оказалось, что можно — как минимум, в заседание не явился он сам. "Сведения о его местонахождении не представлены суду", — подчеркнул также суд.

Далее были озвучены условия заочного ареста, принятые ранее Самарским районным судом. Селезнев Павел Александрович адресован заочно на два месяца — это значит, что он будет взят под стражу сразу после пересечения границы РФ, при депортации или просто при появлении в России. Адвокат настаивала на отмене постановления по формальным основаниям вроде несоответствия процессуальных дат.  При этом было озвучено, что Селезнев покинул территорию России. А в районный суд при назначении ареста были представлены некие улики, которые свидетельствуют, что Селезнев причастен к деятельности банды. При избрании меры пресечения суд учитывал и положение, которое он ранее занимал. В частности, Селезневу вменяют ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенное с использованием служебного положения"). В итоге облсуд в снятии ареста отказал.

Напомним, по версии следствия, Селезнев взаимодействовал с ОПГ "Сиротинские", которых активно изобличают в последние пару лет. Кроме того, по данным источников, фигурирует в материалах следственных органов возможный подельник Павла Селезнева — Михаил Дудин.

Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.

У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы).

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