В розыск объявили Павла Селезнева и Михаила Дудина по подозрению в участии в ОПС

Силовики объявили в розыск бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Павла Селезнева и его предполагаемого товарища Михаила Дудина. Их подозревают в участии в организованном преступном сообществе в Самарской области.
Фото Михаила Дудина и ориентировка на него уже появились в базе розыска МВД. По данным источника Волга Ньюс, Дудин попал в розыск 14 сентября. Как сообщает источник, его предполагаемый подельник Павел Селезнев находится в федеральном розыске, но его хотят в ближайшее время объявить в международный розыск.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация либо участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Бывшему сотруднику УФСБ по Самарской области Павлу Селезневу заочно предъявили обвинение.
По информации "Волга Ньюс", он может быть за пределами РФ. По имеющейся версии, Селезнев взаимодействовал с ОПГ "Сиротинские", которых активно изобличают в последние пару лет. Кроме того, по данным источников, фигурирует в материалах следственных органов возможный подельник Павла Селезнева — Михаил Дудин.
Напомним, предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках