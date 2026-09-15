В розыск объявили Павла Селезнева и Михаила Дудина по подозрению в участии в ОПС

Силовики объявили в розыск бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Павла Селезнева и его предполагаемого товарища Михаила Дудина. Их подозревают в участии в организованном преступном сообществе в Самарской области.

Фото Михаила Дудина и ориентировка на него уже появились в базе розыска МВД. По данным источника Волга Ньюс, Дудин попал в розыск 14 сентября. Как сообщает источник, его предполагаемый подельник Павел Селезнев находится в федеральном розыске, но его хотят в ближайшее время объявить в международный розыск.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация либо участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Бывшему сотруднику УФСБ по Самарской области Павлу Селезневу заочно предъявили обвинение.

По информации "Волга Ньюс", он может быть за пределами РФ. По имеющейся версии, Селезнев взаимодействовал с ОПГ "Сиротинские", которых активно изобличают в последние пару лет. Кроме того, по данным источников, фигурирует в материалах следственных органов возможный подельник Павла Селезнева — Михаил Дудин.

Напомним, предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.