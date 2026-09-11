В Похвистнево полицейские уничтожили наркоферму

В Похвистнево полицейские обнаружили и изъяли у местного жителя наркосодержащего растения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В августе текущего года сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Похвистневский" поступила информация о том, что ранее судимый за культивирование наркосодержащих растений 55-летний местный житель вновь причастен к незаконному обороту наркотиков.
Сотрудники полиции в присутствии понятых осмотрели его дом, надворные постройки и прилегающую территорию. В ходе осмотра обнаружено и изъято 22 куста и части высушенных растений. Хозяин дома пояснил правоохранителям, что выращивал мак для собственного употребления. В настоящее время данная версия проверяется.
Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в доме и на участке злоумышленника оперативники обнаружили маковую солому общей массой порядка 600 г и 22 куста наркосодержащего растения мак.
В отделе полиции оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков за административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составили в отношении задержанного протокол и направили его в мировой суд для рассмотрения дела по существу. В дальнейшем по постановлению суда злоумышленнику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей.
Следственным отделом МО МВД России "Похвистневский" в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств), ч.1 ст. 231.1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Расследование уголовного дела продолжается. Оперуполномоченные устанавливают обстоятельства произошедшего и источники, через которые получены семена для культивирования.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках