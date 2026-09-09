16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Устал ждать водителя: житель Большеглушицкого района угнал авто у односельчанина Виртуальный роман с мошенником заставил жительницу Октябрьска взять кредиты на 2,5 млн рублей Полиция изъяла 2 кг мефедрона у многодетных сожителей из Самары Из Самарской области депортируют иностранца за попытку дать взятку сотруднику ГАИ Житель Чапаевска получил 21 год колонии за попытку убить брата и убийство его адвоката

Преступления Происшествия

Полиция изъяла 2 кг мефедрона у многодетных сожителей из Самары

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Самарской области поступила информация, что сожители из Самары - 29-летний мужчина и 34-летняя женщина - причастны к незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Оперативники организовали засаду и задержали злоумышленников в лесополосе на территории Кинельского района, куда они приехали на собственном авто.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

У задержанных при себе были два полимерных пакета с 2 кг мефедрона. В квартире, где совместно с тремя несовершеннолетними проживают сожители, употребляющие наркотики, оперативники конфисковали банку с частями растений и 8 колб с масляным веществом темного цвета. Там находилось около 80 граммов марихуаны и гашишного масла.

Кроме того, полиция изъяла у задержанных электронные весы, мобильные телефоны с информацией о преступной деятельности, материалы для упаковки наркотических средств, а также банковскую карту, на которую ранее судимый за имущественные преступления мужчина, предположительно, выводил доходы от сбыта наркотиков.

В отношении злоумышленников по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его ранее не судимой подельнице домашнего ареста.

При допросе мужчина пояснил, что в интернете узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках наркотик, перевозить по территории Самарской области, фасовать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Кроме того, он вовлек в противоправную деятельность мать своих детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4