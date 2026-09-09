Полиция изъяла 2 кг мефедрона у многодетных сожителей из Самары

В полицию Самарской области поступила информация, что сожители из Самары - 29-летний мужчина и 34-летняя женщина - причастны к незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Оперативники организовали засаду и задержали злоумышленников в лесополосе на территории Кинельского района, куда они приехали на собственном авто.
У задержанных при себе были два полимерных пакета с 2 кг мефедрона. В квартире, где совместно с тремя несовершеннолетними проживают сожители, употребляющие наркотики, оперативники конфисковали банку с частями растений и 8 колб с масляным веществом темного цвета. Там находилось около 80 граммов марихуаны и гашишного масла.
Кроме того, полиция изъяла у задержанных электронные весы, мобильные телефоны с информацией о преступной деятельности, материалы для упаковки наркотических средств, а также банковскую карту, на которую ранее судимый за имущественные преступления мужчина, предположительно, выводил доходы от сбыта наркотиков.
В отношении злоумышленников по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его ранее не судимой подельнице домашнего ареста.
При допросе мужчина пояснил, что в интернете узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках наркотик, перевозить по территории Самарской области, фасовать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Кроме того, он вовлек в противоправную деятельность мать своих детей. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках