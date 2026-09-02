Жительница Самарской области лишилась 7 млн рублей по вине мошенников

В Самарской области возбуждено уголовное дело по заявлению 33‑летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Аферисты использовали классическую схему социального инжиниринга с несколькими этапами обмана.

Все началось со звонка от мошенницы, которая выдавала себя за работника госорганов. Злоумышленница под предлогом предоставления дополнительных прав и льгот убедила женщину предоставить данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, сославшись на необходимость регистрации в одном из разделов.

После этого потерпевшей поступило множество запросов на получение займов и звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив, что ее деньги под угрозой — получены и переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для "спасения" денег лжеправоохранители предложили перевести средства на так называемые безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в банк. Под диктовку мошенников женщина совершила переводы через различные банкоматы.

В результате этой многоходовой аферы жительница Самарской области лишилась более 7 млн рублей. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.