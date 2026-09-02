Жительница Самарской области лишилась 7 млн рублей по вине мошенников

В Самарской области возбуждено уголовное дело по заявлению 33‑летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Аферисты использовали классическую схему социального инжиниринга с несколькими этапами обмана.
Все началось со звонка от мошенницы, которая выдавала себя за работника госорганов. Злоумышленница под предлогом предоставления дополнительных прав и льгот убедила женщину предоставить данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, сославшись на необходимость регистрации в одном из разделов.
После этого потерпевшей поступило множество запросов на получение займов и звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив, что ее деньги под угрозой — получены и переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.
Для "спасения" денег лжеправоохранители предложили перевести средства на так называемые безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в банк. Под диктовку мошенников женщина совершила переводы через различные банкоматы.
В результате этой многоходовой аферы жительница Самарской области лишилась более 7 млн рублей. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках