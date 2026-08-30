Самарец угодил в уголовное дело, до смерти избив сожительницу

Следователи Советского района возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего самарца, подозреваемого в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В августе между фигурантом и его 33-летней сожительницей, находящимися в квартире по месту жительства, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина избил женщину "деревянными и металлическими предметами". От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.
"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках