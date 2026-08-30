Самарец угодил в уголовное дело, до смерти избив сожительницу

Следователи Советского района возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего самарца, подозреваемого в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В августе между фигурантом и его 33-летней сожительницей, находящимися в квартире по месту жительства, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина избил женщину "деревянными и металлическими предметами". От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.