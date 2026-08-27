С дроппера взыскали 300 тыс. рублей, которые самарская пенсионерка передала мошенникам

Прокуратура Самары в судебном порядке защитила права пенсионерки, попавшей под влияние мошенников, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пожилая женщина, доверившись звонку "аналитика казначейства", под предлогом обеспечения сохранности ее денег перевела на банковский счет мошенников 337 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"В целях защиты имущественных прав пенсионерки прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании денежных средств с дроппера. Требования прокурора решением суда удовлетворены, с ответчиков взыскана сумма неосновательного обогащения", — отмечается в сообщении.