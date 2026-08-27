С дроппера взыскали 300 тыс. рублей, которые самарская пенсионерка передала мошенникам

Прокуратура Самары в судебном порядке защитила права пенсионерки, попавшей под влияние мошенников, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Пожилая женщина, доверившись звонку "аналитика казначейства", под предлогом обеспечения сохранности ее денег перевела на банковский счет мошенников 337 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
"В целях защиты имущественных прав пенсионерки прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании денежных средств с дроппера. Требования прокурора решением суда удовлетворены, с ответчиков взыскана сумма неосновательного обогащения", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках